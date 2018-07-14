Почему Хорватия выиграет чемпионат мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-13T22:37:57+03:00

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Представить сборную Хорватии в финале чемпионата мира по футболу 2018 перед турниром было столь же неожиданно, как и наших в четвертьфинале. Однако же именно балканцы поспорят за золотые медали ЧМ-2018 с командой Франции. "КП" называет пять причин, из-за которых именно команда Златко Далича одержит победу в главном футбольном турнире 2018 года.

1) Характер сборной

Одна из главных загадок Вселенной - как сборная Хорватии пробилась в финал чемпионата мира? Пояснить это все невероятно сложно и детальный разбор может занять часы. Главное, чем славна команда Златко Далича - невероятный характер. После полуфинальной игры ЧМ-2018 в "Лужниках" против Англии тренер сказал: "У нас на двух игроков работала одна нога, но никто не хотел покидать поле, не просился на замену!". Именно что "на зубах", с запредельной мотивацией хорватская сборная выбила с турнира Аргентину, расправилась с Англией, и отыграла три подряд овертайма на пути к финалу чемпионата мира. Этих мужиков просто не остановить! И на любое тактическое построение французов они могут ответить своей страстной и яростной игрой.

2) Лука Модрич как лидер команды

Если на прошлых крупных турнирах весь мир думал, кто же в конце года выиграет звание лучшего футболиста мира, Роналду или Месси, то на ЧМ-2018 все изменилось. И в случае победы хорватской команды на чемпионате мира, а к этому ведут множество факторов, Модрич сможет прервать десятилетие, когда лучший игрок мира выбирался из двух футболистов. Хорват на этом турнире - отличный лидер и капитан команды, выдает один отличный матч за другим, раздавая острые передачи и угрожая воротам в каждом поединке. А успех в финальной игре станет ключом к одному из главных индивидуальных титулов в мировом футболе.

3) Отличная оборона

Защитная линия сборной Хорватии состоит из большого числа звездных игроков, которые играют в топ-клубах. Домагой Вида, Шиме Врсалько, Ведран Чорлука и прочие способны остановить атаки множества сборных, что и показали на этом турнире. На групповом этапе, выступая в одном квартете с Аргентиной и Нигерией, хорваты пропустили всего 1 гол в трех матчах. Причем, это произошло тогда, когда им уже ничего не надо было на этом турнире - в третьем поединке ЧМ против Исландии. Плюс отличительная особенность этой команды - защитники могут ходить в атаку, отдавая острые передачи либо же и вовсе забивая нужные голы. Поэтому защита - один из козырей хорватов.

4) Опыт битвы с фаворитами

Франция называется многими экспертами фаворитом финального поединка. У них более звездный состав, есть сильные опытные игроки и молодежь в лице Мбаппе. Однако хорваты этом чемпионате мира смогли отправить досрочно в отпуск Лионеля Месси с Аргентиной, в полуфинале - вырвать победу у Англии в овертайме, проигрывая 0:1, да и фантастическую для обеих команд игру в Сочи Россия - Хорватия не стоит забывать. Тренер этой команды с игроками может "разложить" соперника на атомы, чтобы понять, как одержать победу над той или иной командой. И так произошло на этом турнире уже не раз. Поэтому должно повториться и снова. Но уже - в финале в матче против команды Франции.

5) Это будет по сценарию чемпионата мира

Величайшим достижением сборной Хорватии до этого турнира были бронзовые медали на ЧМ-1998. 20 лет назад то поколение футболистов бывшей югославской республики смогло подарить огромную радость всему народу. Сейчас же в России случился настолько дико непредсказуемый турнир, когда Германия, Бразилия и прочие фавориты не смогли дойти даже полуфинала, что успех балканцев будет совершенно логичен. Непредсказуемому чемпионату мира - неожиданный победитель чемпионата мира!

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