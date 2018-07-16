Сколько Россия заработала на мундиале

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-15T23:55:25+03:00

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184 млрд рублей – столько по подсчетам американского консалтингового агентства McKinsey составит чистый заработок России на мундиале - то есть, за вычетом расходов на проведение. А швейцарские аналитики из компании Swiss Appraisal дают прямо противоположную оценку - полагают, что чемпионат для нас абсолютно убыточен – отбить удастся лишь 10% потраченного.

Кому верить? Да никому не нужно. Сами посчитаем.

ДОХОДЫ ОТ БИЛЕТОВ

Номинальная стоимость всех билетов на 64 матча мундиаля - 48,5 млрд рублей. Организаторы отчитались, что продали 100% мест. Согласно правилам, сбор делится между FIFA и принимающей страной.

Как?

По каждому конкретному чемпионату договариваются отдельно. А итог торга не афишируют. Вот и на этот раз официально нигде не говорилось, сколько России достанется с билетов. Правда, страна-организатор всегда получает большую часть. Четыре года назад, на прошлом мундиале, Бразилия получила 87% , а FIFA — 13%. Допустим, что в 2018 году пропорции останутся теми же.

42,2 млрд рублей

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОТРАТИЛИ ИНОСТРАННЫЕ ТУРИСТЫ

Матчи чемпионата посетили 570 тысяч иностранных болельщиков. В среднем, каждый из них пробыл в России 12 дней

По оценкам организатора мундиаля АНО «Оргкомитет «Россия-2018» один зарубежный фанат в день тратил 17,7 тысяч рублей. Сюда входит проживание-питание, пиво в барах, такси, матрешки и мороженное русским девушкам. Суммарно болельщики оставили в России 121 млрд рублей.

Но это еще не все. По статистике, всего иностранцев на любой мундиаль приезжает на 10% больше, чем непосредственно посещающих матчи болельщиков. Этот каждый одиннадцатый не интересуется спортом, а приехал просто потусить за компанию. Траты таких сопровождающих мы учли в итоговой сумме.

133 млрд рублей.

ЗАРАБОТКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

После мундиаля нам остался «имидж страны». Актив виртуальный – сам по себе на хлеб не намажешь. А вот в сочетании с вновь построенными стадионам, аэропортам, отелям и прочей инфраструктурой, - вполне возможно. Впрочем, реальный эффект все это, по оценкам правительства, даст не раньше 2023 года. Так на чем и сколько мы заработаем за следующие пять лет?

Прогноз правительства: 200-350 млрд рублей – доходы от дополнительного турпотока.

Крупное спортивное состязание действительно повышает интерес к стране. Так было после мундиалей в Германии, Бразилии. А вот в Италии после Олимпиады 2006 года и в ЮАР после футбольного чемпионата 2010 года туристов стало меньше. То ли, не понравилось, то ли пресытились той же Италией на всю оставшуюся жизнь.

По мнению Всемирной туристической организации ООН, Россия западными туристами сильно недооценена. Нам есть что показать — как минимум, в стране находится 28 объектов ЮНЕСКО. Но одних гостиниц и аэропортов мало, чтобы заманить миллионы иностранцев. Нужны экскурсионные маршруты, хорошие переводчики, путеводители и куча всего прочего. Вот хотя бы приличные туалеты у дороги. Если удастся докрутить туристическую инфраструктуру - получим приток иностранцев. Вот только для этого потребуются дополнительные инвестиции.

Прогноз правительства: 550-700 млрд рублей – экономический эффект построенной инфраструктуры и спортивных объектов.

Грядущий эффект от новых аэропортов, стадионов и дорог явно переоценен.

Первое — у Волгограда, Саранска, Калининграда нет своих футбольных команд уровня премьер-лиги. Для этих городов стадионы мундиаля за 11-15 млрд рублей просто не нужны. Возможно, когда-нибудь арены и помогут вырастить топовых футболистов, но пока они лягут тяжелым бременем на местные бюджеты. И расходы на лишний большой стадион - 200-300 млн. руб. в год – просто не окупятся в обозримом будущем.

Второе — инфраструктура региона лишь косвенно влияет на экономику. Конечно, с хорошими дорогами, аэропортами, новыми электросетями развивать предпринимательство проще. Но важен еще и бизнес-климат. Имидж власти в глазах инвесторов после мундиаля вряд ли изменился: тяга к откатам, рейдерским захватам, да и просто бюрократия никуда не исчезли.

Третье - по данным оргкомитета чемпионата, во время подготовки и проведения было создано 220 тысяч дополнительных рабочих мест. Теперь этих людей надо чем-то занять - услуги большинства из них после завершения мундиаля не нужны. Те же строители, которые возводили стадионы, прокладывали дороги, уже без работы.

Будущие доходы мы посчитали так: помножили ожидания правительства на вероятность их исполнения.

СКОЛЬКО РОССИЯ ЗАРАБОТАЕТ ВСЕГО?

Складываем все цифры. Если считать прогноз правительства по нижней планке, доход на мундиале - 925 млрд руб., по верхней - 1,225 трлн руб.

А потратили мы его подготовку, по данным правительства, - 685 млрд руб. То есть, чистый заработок: 240-540 млрд руб. - значительно превосходит даже прогноз McKinsey.

Но это все прогноз. А реально сейчас получили лишь 175,5 млрд -руб. - билеты и траты уже уехавших туристов. И пока мы в убытках на почти 509 млрд руб.

И это вполне нормально.

Кто с прибавкой, а кто прогорелФото: Дмитрий ПОЛУХИН

За последние 25 лет лишь двум странам удалось окупить затраты на проведение чемпионата мира по футболу. В 1994 году США умудрились потратить на подготовку всего-то $30 млн - на переделку бейсбольных стадионов на футбольные. Инвестиции окупились одной лишь продажей билетов.

В 1998 году Франция израсходовала $1,6 млрд. Сумма перекрылась доходами от билетов и потраченным в стране болельщиками.

Условно на мундиале заработала Германия в 2006 году. Инвестиции в инфраструктурные проекты делались государством вместе с частными компаниями. Стадионы реконструировали только у богатых команд. Мундиаль окупился хотя и не сразу.

Все остальные: Бразилия, ЮАР, Корея и Япония, Италия, — остались в глубоком минусе. Хуже всех пришлось корейцам — они не смогли вдохнуть жизнь в стадионы, большая часть арен сейчас не используется.

Доходы ФИФА

310 млрд рублей - от продажи прав на трансляцию матчей и деньги спонсоров.

9,9 млрд рублей - гонорары от создателей компьютерных спортивных игр EA Sports.

6,3 млрд рублей - доля от продажи билетов.

70 млрд рублей -продажа прав на использование символики FIFA, права на размещение и обслуживание гостей, выручка от прочих продаж.

ИТОГО -396,2 млрд руб.

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