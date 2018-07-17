2018-07-17T10:11:23+03:00
Доброволец

Волонтеры Чемпионата мира отправили "капсулу времени" в 2068 год

Пожелания и сувениры в память о российском мундиале вложили в матрешку [фото]
Поделиться:
Волонтеры написали письма добровольцам мундиаля-2068 Фото: Павел ПодвойскийВолонтеры написали письма добровольцам мундиаля-2068 Фото: Павел Подвойский
Изменить размер текста:

Волонтерам 2068 года от волонтеров 2018 - такое послание в последний день мундиаля оставили добровольцы Чемпионата мира в парке Горького.

В будущее отправилась матрешка Фото: Екатерина Королёва

В будущее отправилась матрешка Фото: Екатерина Королёва

Команда волонтеров собрала настоящую капсулу времени, которая будет открыта только через 50 лет. Причем форму самой капсулы выбрали необычную, но очень "нашу", родную - каким и был и весь ЧМ-2018. Послание в будущее отправилось в... русской матрешке. В неё добровольцы положили фотографии с чемпионата, флешку с видео-посланием, карты, схему метро, путеводители на разных языках (чтобы было понятно, какими языками владели волонтеры-2018), и, конечно же, листочки с пожеланиями и рисунками волонтеру будущего.

В будущее отправили фото, флешку с видео, карты, схему метро, путеводители на разных языках, а также письма и рисунки Фото: Виктория Соколова

В будущее отправили фото, флешку с видео, карты, схему метро, путеводители на разных языках, а также письма и рисунки Фото: Виктория Соколова

Самоочищающаяся и разглаживающаяся форма, кепка с системой охлаждения, камера с 3-D изображением, бесконечная бутылка воды, телепорт в штаб и на точки, кроссовки со шнурками, которые сами завязываются… 50 лет - это целая жизнь, многое может измениться в облике волонтера до неузнаваемости. Но ребята уверены: одно точно останется вечным - огромное желание помогать каждому и творить добро от всего сердца.

Волонтеры желали своим потомкам счастья и мирного неба Фото: Виктория Соколова

Волонтеры желали своим потомкам счастья и мирного неба Фото: Виктория Соколова

Для всех добровольцев волонтерство - это потрясающий и бесспорно полезный опыт. Волонтерство на Чемпионате мира - опыт, к тому же, совершенно уникальный. То, что Россия стала хозяйкой Чемпионата - историческое событие, которое останется в памяти её и её гостей навсегда.

А кто-то даже проявил фантазию и создавал целые комиксы Фото: Виктория Соколова

А кто-то даже проявил фантазию и создавал целые комиксы Фото: Виктория Соколова

Этот месяц был одним из самых продуктивных и активных в жизни волонтеров. Практически каждый день проходил в бешеном ритме. Добровольцы нашли новых друзей, приобрели полезные навыки и вынесли из этого события много интересного и важного. А главное - стали частью истории.

Чемпионат - счастливый и необычный опыт в жизни волонтеров. И об этом они писали в своих посланиях Фото: Полина Кирюшина

Чемпионат - счастливый и необычный опыт в жизни волонтеров. И об этом они писали в своих посланиях Фото: Полина Кирюшина

МНЕНИЕ

Айда в Историю!

Павел САДКОВ

Сегодня финал. И мы смотрим его в России, в Москве. Едва ли такое повторится на нашей памяти. Да и у детей и внуков есть лишь минимальные шансы на то, что главный матч, главного турнира, главного вида спорта планеты пройдет в шаговой доступности от них… От этого грустно, но именно поэтому ощущение чуда совсем рядом (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Жителей столицы приглашают прийти на Московский фестиваль волонтеров, чтобы поддержать людей с инвалидностью
Москвичей ждут концерт, выставки, квест. А еще здесь расскажут, как каждый неравнодушный человек может помочь людям с ограниченными возможностями здоровья
Вера Брежнева подарила игровую комнату больничному отделению для детей-бабочек
Певица приехала в Научный центр здоровья детей Минздрава России, чтобы исполнить мечту маленькой поклонницы - и не смогла не помочь всем малышам, которые проходят лечение в отделении
На Урале ищут «Героев нашего времени»
«Комсомолка» встретилась с Дарьей Топильской, исполнительным директором ЦСП «Быть человеком», и узнала все про популярный проект «Герои нашего времени». Как обычные работяги, рискуя жизнью, спасают людей; почему стесняются рассказывать о своих подвигах, и
Бывший моряк и его жена усыновили пятерых малышей, а теперь помогают другим сиротам найти маму и папу
Дети перевернули жизнь Сергея Балмасова и его жены. Супруги создали организацию «Заполярье без сирот» и открыли в Мурманске клуб «Азбука приемной семьи» - чтобы как можно больше ребят из детских домов нашли маму и папу
Новости 24
В Киеве телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Трамп признал, что Германия вправе участвовать в "Северном потоке - 2"
Посол Сербии призвал FIFA дисквалифицировать футболистов-провокаторов за политические лозунги
"Шлем-невидимка": В России создали покрытие для маскировки солдат
Премьер Финляндии о саммите РФ-США: "Оказание поддержки в организации встречи было честью для моего правительства"
В Госдуме предложили продлить отпуск работающих пенсионеров на три дня
В России упростят процедуру получения гражданства иностранцами
В авиакомпании Global Air назвали причину крушения самолета на Кубе
Трамп проигнорировал подготовленный администрацией «жесткий» плана переговоров с Путиным
В Госдуме связали задержание россиянки в США со встречей Путина и Трампа
Названы российские регионы с самой грязной питьевой водой
Вулканическая бомба упала на катер на Гавайях: пострадали 23 человека
В ГИБДД рассказали о снижении ДТП по вине пьяных водителей
Блогеры нашли сотни готовых к бою танков на заброшенной украинской базе
Финляндия взяла на себя расходы по проведению встречи Путина и Трампа
Правительство России создало совет по проведению Десятилетия детства
Трамп не верит, что у России может быть компромат на него
Погода в Москве на 17 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Трамп считает проблему ядерного оружия самой важной в современном мире
Шварцнеггер: Трамп вел себя с Путиным как "маленькая размокшая макаронина"
Путин: Позиции России и США по Крыму расходятся, но для РФ этот вопрос закрыт
Макрон с футболистами спел «Марсельезу» в Елисейском Дворце