Волонтеры Чемпионата мира отправили "капсулу времени" в 2068 год

СЕГОДНЯ 10:11 2018-07-17T10:11:23+03:00

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Волонтерам 2068 года от волонтеров 2018 - такое послание в последний день мундиаля оставили добровольцы Чемпионата мира в парке Горького.

В будущее отправилась матрешка Фото: Екатерина Королёва

Команда волонтеров собрала настоящую капсулу времени, которая будет открыта только через 50 лет. Причем форму самой капсулы выбрали необычную, но очень "нашу", родную - каким и был и весь ЧМ-2018. Послание в будущее отправилось в... русской матрешке. В неё добровольцы положили фотографии с чемпионата, флешку с видео-посланием, карты, схему метро, путеводители на разных языках (чтобы было понятно, какими языками владели волонтеры-2018), и, конечно же, листочки с пожеланиями и рисунками волонтеру будущего.

В будущее отправили фото, флешку с видео, карты, схему метро, путеводители на разных языках, а также письма и рисунки Фото: Виктория Соколова

Самоочищающаяся и разглаживающаяся форма, кепка с системой охлаждения, камера с 3-D изображением, бесконечная бутылка воды, телепорт в штаб и на точки, кроссовки со шнурками, которые сами завязываются… 50 лет - это целая жизнь, многое может измениться в облике волонтера до неузнаваемости. Но ребята уверены: одно точно останется вечным - огромное желание помогать каждому и творить добро от всего сердца.

Волонтеры желали своим потомкам счастья и мирного неба Фото: Виктория Соколова

Для всех добровольцев волонтерство - это потрясающий и бесспорно полезный опыт. Волонтерство на Чемпионате мира - опыт, к тому же, совершенно уникальный. То, что Россия стала хозяйкой Чемпионата - историческое событие, которое останется в памяти её и её гостей навсегда.

А кто-то даже проявил фантазию и создавал целые комиксы Фото: Виктория Соколова

Этот месяц был одним из самых продуктивных и активных в жизни волонтеров. Практически каждый день проходил в бешеном ритме. Добровольцы нашли новых друзей, приобрели полезные навыки и вынесли из этого события много интересного и важного. А главное - стали частью истории.

Чемпионат - счастливый и необычный опыт в жизни волонтеров. И об этом они писали в своих посланиях Фото: Полина Кирюшина

МНЕНИЕ

Айда в Историю!

Павел САДКОВ

Сегодня финал. И мы смотрим его в России, в Москве. Едва ли такое повторится на нашей памяти. Да и у детей и внуков есть лишь минимальные шансы на то, что главный матч, главного турнира, главного вида спорта планеты пройдет в шаговой доступности от них… От этого грустно, но именно поэтому ощущение чуда совсем рядом (подробности)