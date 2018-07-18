Глава Еврокомиссии - пранкерам: Нам приходится вновь и вновь объяснять Трампу, как устроен мир

СЕГОДНЯ 09:15 2018-07-18T09:37:03+03:00

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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили в Брюссель от имени нового премьера Армении Никола Пашиняна. Беседы с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини состоялись после победы армянских оппозиционеров. Евросоюз тогда отмечал День Европы, все отдыхали, а Юнкер сидел в офисе в одиночестве.

- Я рад, что весь этот процесс прошел очень мирным образом. Спасибо вам за это, потому что было отнюдь не очевидно, что все пройдет без насилия. Сегодня мы празднуем День Европы. Поэтому все учреждения не работают за исключением меня. Наш телефонный разговор в День Европы - это первый хороший сигнал. Когда вы вынесете предложения по кабинету министров? И кого назначите? - поинтересовался он у собеседника.

- Ким Кардашьян, возможно, выразит желание войти в состав нашего правительства. Уверен, вы о ней слышали. Она будет работать в Министерстве иностранных дел, - ответил "Пашинян".

- Да, это хорошо, - огорошил Юнкер. Скорее всего, он просто не знал, что речь идет об обладательнице самой знаменитой пятой точки в мире.

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили в Брюссель от имени нового премьера Армении Никола Пашиняна.Фото: Иван МАКЕЕВ

Зашла речь и об отношениях Армении с Россией и Соединенными Штатами.

- Мы не просим вас разорвать свои отношения с Россией. Это важно. И у вас состоится встреча с Владимиром Путиным 14 мая. Это хорошо. Это мой личный друг. Я могу с ним поговорить при любой необходимости, - отметил Юнкер.

- Но мы испытываем другое давление - со стороны США. Надеемся, что вы сможете выступить в качестве посредника между правительствами наших стран, - пожаловался "Пашинян".

- Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир. Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении, - разоткровенничался глава Еврокомиссии.

В заключение пранкеры включили ему песню System of a Down, выдав за народный концерт из открытого окна, и пообещали угостить шашлыками.

Пранкеры включили главе Еврокомиссии System of a Down, выдав за народный концерт 00:00 00:00

А в разговоре с Федерикой Могерини "Пашинян", сказавший, что не хочет повторить у себя украинский сценарий, услышал следующую важную фразу:

- Армения – это страна, которая имеет право делать свой выбор. Мы не просим о дружбе на исключительных условиях. Мы знаем и считаем, что у вас могут быть дружеские и партнерские отношения со многими странами при условии, что вы свободны и можете самостоятельно делать свой выбор и предпринимать соответствующие меры. Это наш подход. Я знаю, что ранее мы придерживались другого подхода, но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали эту свободу и пространство для действий, чтобы вам не приходилось делать выбор в пользу одного или другого партнера. Полагаю, что это является необходимым условием для конструктивного партнерства, но, несомненно, вы можете на нас рассчитывать. Мне известно, что не всегда все придерживаются такого подхода. Но это наша точка зрения, - заверила глава дипломатии ЕС.

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