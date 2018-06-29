Я - та самая девушка, которая «вешается на иностранцев»

СЕГОДНЯ 13:01 2018-06-29T14:03:43+03:00

И расскажу, как это выглядит на самом деле [фото, видео]

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Многие, очень многие представители сильного пола сейчас просто в панике. Пишут посты, заметки, делают громкие заявление. Мысль у них у всех одна: «Русские девушки превратились в проституток и отдаются иностранцам направо и налево».

Истерия эта началась, надо сказать, несколько раньше, прямо накануне мундиаля. Тогда даже уважаемые депутаты наперебой стали раздавать рекомендации — одни советовали искать иностранных партнеров для рождения детей. Другие, наоборот, резко критиковали любые связи с иноземцами. Сейчас уже высказываются и писатели, и общественные деятели, и известные блогеры.

Я же, простая русская незамужняя девушка «немного за 30», поняла, в чем причина паники, только спустя 2 недели после начала чемпионата, попав случайно будним вечером в один из московских ночных клубов.

А там...

Предыстория: ад для женщин

Честно признаюсь, по ночным клубам давно не хожу. Не модно и не интересно. Куда не придешь, кругом одни девушки, и одна красивее другой. Я как-то лет 5 назад подсчитала даже, что в очереди на фейс-контроль из 20 человек — 15 были представители слабого пола.

Секьюрити на входе безжалостно сортировал красоток. Меня однажды не пустил такой хамоватый тип с комментарием: «А каблук повыше не могла надеть, чтобы ноги длиннее хоть казались? Что за бабушка-стайл?». Униженная и оскорбленная я ушла восвояси. При этом мужчин у нас обычно пускают всех без разбору — и кривых, и косых, и в изношенных кроссовках. Ценз только один — не слишком пьяный. Ой, да все, кто знаком с историей вопроса, не дадут соврать - попасть в модный ночной клуб можно либо если ты топ-модель с ногами от ушей. Либо если ты идешь с мужчиной. Многие женщины даже специально просили незнакомцев составить им пару, только чтобы попасть внутрь, и предлагали за это угостить коктейлем. И мужчины с радостью (!) на это соглашались.

Это картинка из ночного клуба — как показатель ситуации в целом. А так в любом кафе, ресторане, театре, концерте, офисе, транспорте, улице — везде и всегда женщин у нас больше, чем мужчин. И все девушки стройные, ухоженные, модно одетые. Все к этому привыкли и уже не удивляются, собственно говоря. Вроде как норма.

Рай для женщин

Так вот, когда мне будним вечером поступило предложение пойти в ночной клуб, я отказывалась и отпиралась.

- Дин, ну пошли и подруг с собой возьми. Мы столик забронировали.

Приглашали меня мужчины — иностранцы. Мой старинный друг американец прилетел в Москву на чемпионат с большой компания друзей. Ну, думаю, ладно. Иностранные гости просят, схожу гостеприимства ради. Может, они бояться без знания русского языка идти.

Журналистка "Комсомолки" Дина Карпицкая и её американские друзья.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Еще друзей с собой звала — семейную пару.

- Ой, куда ты собралась-то, - с усмешкой фыркнул глава этой семьи. - Какой уж клуб в таком-то возрасте? Курам на смех. Без тебя они там себе красоток молодых нацепляют.

Но не успела я зайти внутрь заведения, как поняла — вот оно что! Боже! Где же я была раньше? Все огромное помещение было битком набито красивыми, ухоженными и обаятельными (!) мужчинами. Девушек вообще нет! Я обошла весь клуб и насчитала 20 женщин из которых 5 были бразильянками.

Я шагу не могла ступить, чтобы мне не сделали комплимент, не предложили выпить, прогуляться, поболтать. Улыбчивые американцы, высоченные немцы, интеллигентные бельгийцы. Господи! Красота-то какая.

- Вы русская? Какое счастье! Наконец-то я увидел знаменитых русских женщин, - щебетал мне на ухо миловидный парижанин. - Сутки уже в Москве и наблюдаю только толпы иностранных футбольных фанатов. Вы заняты? Какая досада! А где же все русские люди? Где красивые русские девушки?

Я дала французу много дельных советов, да простят меня депутаты. И с подобными вопросами ко мне подходили почти все!

Те, кто меня позвали, увидели как мне не дают проходу, скорее поспешили вырывать меня из рук ухажеров.

- Она с нами! Она с нами!

Компания моих друзей — американцев тоже была исключительно мужская. Они очень попросили меня позвать к ним за столик девчонок.

- Столько всего оплачено — и еда, и коктейли. Зови всех.

Вместе с колумбийцем Мартином мы пошли и познакомились со всеми девушками заведения (я была в качестве переводчика).

- Какая же у вас страна удивительная! Я хочу еще вернуться в Россию. Я как будто на другой планете. Хожу по улицам и глазам своим не верю. У вас все такие красивые! Как я завидую русским мужчинам, - признался мне Мартин. - Это же рай, здесь жить!

Ночные клубы забиты приезжими иностранцами, абсолютное большинство - мужчины.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А нам тут все говорят, что мы ведем себя, как проститутки!

- Где проститутки? Покажи! Я уже неделю в России и ни разу не поцеловался ни с кем даже. Все такие приличные. У вас тут какие-то патриархальные устои. До свадьбы нельзя, да?

В итоге, заехав на часок, я осталась тут до закрытия. Все никак не могла уехать, наслаждаясь вниманием и комплиментами. Я ни на кого не вешалась, и мне никто не предлагал всякие непотребства. Наоборот! Все было очень вежливо и культурно. Благородно даже, я бы сказала. Действительно, позволить себе приехать в другую страну и, оплатив дорогие билеты и недешевое жилье, могут только состоявшиеся и состоятельные люди.

К моему удивлению, под самый конец вечеринки никто не напился до беспамятства, не устроил пьяную драку и не вызывал проституток. Абсолютно адекватная мужская (!) публика.

И никакой конкуренции. Даже обидно стало. Девушки, вы все где? Почему теряете время?

Уважаемые, да вы просто испугались!

Теперь-то мне все стало ясно. И все эти популистские заявления мужчин - ничто иное как страх. Да вы просто испугались и все! Вы же живете, как в раю. Вся ваша жизнь, как вот эта вот моя ночь в этом увеселительном заведении.

Именно потому-то у нас в стране огромное число разводов. Привычно стало менять старую жену на новую. Или одну длинноногую красотку на другую с частотой примерно раз в месяц. Это вы привыкли, что на вас все «вешаются».

И только на какой-то несчастный месяц все вдруг поменялось, как вы тут же забили панику и подняли дикий визг! Успокойтесь, никто не превратился в проституток и не побежал отдаваться всем подряд. Просто вдруг приехало огромное количество мужчин, оценивших нас, русских женщин, по достоинству.

А всем незамужним я советую — бросайте дела и идите в ближайшее увеселительное заведение или просто на улицу погулять. Побудьте хоть чуть-чуть в раю. А уж как дальше пойдет — лично дело каждого.

От себя хочу добавить. Я очень далека от футбола. Но спасибо правительству за этот чудесный праздник. Хочу еще!

Наша справка:

Просто вдруг в Россию одномоментно приехало огромное количество иностранцев - около 2,5 миллиона по официальным данным. Это рекордная цифра для нашей страны за всю историю.

Для сравнения: Оргкомитет Олимпиады-80 выпустил 1 500 000 билетов на разные мероприятия для иностранцев. Но значительная их часть была возвращена обратно из-за бойкота - многие туристы передумали ехать в Москву.

А Зимняя Олимпиада-2014 в Сочи приняла чуть больше 1,4 миллионов туристов.

Траффик популярного сайта знакомств «Tinder» на время мундиаля вырос в 11 раз.Как отмечают мобильные операторы, самое большое число пользователей приложения зафиксировано вблизи стадионов в дни проведения матчей. Для сравнения, на зимней Олимпиаде в Пхенчхане трафик сайта знакомств возрос всего в три раза.

Траффик популярного сайта знакомств «Tinder» на время мундиаля вырос в 11 раз.

Что касается настоящих проституток, то и у них сейчас горячая пора. В Россию съехалиcь профессионалки со всего мира. Резко подскочило число ввозимых к нам из стран 3-го мира секс-рабынь.

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