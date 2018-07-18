Фестиваль «Многонациональная Россия» ждёт вас в центре Москвы

СЕГОДНЯ 13:20 2018-07-18T13:19:22+03:00

Он пройдёт 4 августа на Пушкинской площади. Праздник, ставший традиционным, для жителей страны организует Федеральное агентство по делам национальностей при участии Правительства Москвы

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Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ:

- Наш фестиваль «Многонациональная Россия» стал настоящим праздником дружбы, объединяющим всех жителей нашей огромной страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Мы хотим, чтобы в этот день каждый мог прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью великой России, окунуться в мир красок, творчества, этнических музыки и танцев.

В течение всего дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, откроются творческие мастерские.

В 10.00 на Пушкинской площади начнет работу фестивальный городок. В специальных шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней – всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и гончарный круг для создания шедевров из керамики. Здесь же желающих научат мастерить тряпичных кукол, в которые играли еще наши прабабушки. Также всех гостей ждут музыкальные флеш-мобы, национальные игры, конкурсы и забавы.

Кульминацией станет большой концерт с участием популярных национальных коллективов и исполнителей. Он начнется в 14.00. В концертной программе примут участие как известные исполнители, так и восходящие звезды.

Программа фестиваля «Многонациональная Россия» 4 августа 2018 года

10.00 - начало работы фестивального городка на Пушкинской площади

12.00 - 13.30 - музыкально-танцевальнаяимпровизация от представителей разных народов России

14.00 - 14.30 - церемония открытия фестиваля

14.30 - 19.00 - большая концертная программа

19.00 - 21.00 - этнодискотека