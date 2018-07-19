«Мы что, готовы признать женщин в 55 лет дряхлыми?» Депутат Андрей Макаров объяснил, почему надо повышать пенсионный возраст

СЕГОДНЯ 12:55 2018-07-19T12:52:45+03:00

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После доклада Топилина в Госдуме стали выступать представители профильных комитетов. Наиболее конструктивно на тему повышения пенсионного возраста высказался глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он разобрал вопрос с двух сторон: экономической и социальной.

- Главная ценность любой страны - это человеческая жизнь. Одно из основных достижений последних лет - это рост продолжительности жизни. Сейчас она составляет 73,5 года, и эта тенденция будет сохраняться. Это очень хорошо. И этому нужно радоваться, - начал свое как всегда эмоциональное выступление Макаров. - Но давайте разберем этот вопрос с точки зрения экономики. Следствие роста продолжительности жизни в том, что у нас становится меньше работающих. Доля пенсионеров уже составляет 31,7% от общей численности населения. У нас действует солидарная система, которая была придумана еще Бисмарком.

Другими словами, нынешние пенсии - это зарплата тех, кто работает сегодня. С учетом теневого сектора соотношение работающих, уплачивающих страховые взносы, и пенсионеров уже стремится 1 к 1, заявил депутат. Этот дисбаланс в последние годы приводит к тому, что сборов с работающих людей уже не хватает на выплаты пенсий. Сейчас дополнительный трансферт федерального бюджета в ПФР составляет 3,5 трлн. рублей. За 25 лет даже в долларовом эквиваленте этот дефицит вырос в 20 раз. По словам Макарова, эти деньги могли бы пойти на развитие экономики, на вложения в здравоохранение, инфраструктуру, реконструкцию жилья и создание комфортной городской среды. А это тоже опосредованно повлияет и на качество жизни пенсионеров.

- Я вам напомню, что в середине прошлого века пенсия называлась не «по старости», а «по дряхлости». Мы что, готовы признать, что 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин сейчас - это дряхлость? - обратился Макаров к депутатам, треть из которых уже на пенсии. - Нынешний законопроект - это развилка. Нам нужно определиться с главным (что нужно повышать пенсионный возраст. - Ред.). А потом уже прорабатывать дополнительные вопросы.

Депутаты Госдумы сделали сразу несколько предложений, призывающих смягчить последствия пенсионных изменений для граждан. Все они будут рассматриваться во время общественных обсуждений в ближайшие два месяца. Второе чтение законопроекта запланировано на конец сентября.

Напомним, пенсионный возраст в России предлагают повысить с 1 января 2019 года. Но увеличение будет плавным. Переходный период составит 10 лет для женщин и 16 лет для мужчин. За этот срок ценз должен вырасти с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

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