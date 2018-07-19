Подгадили из солидарности. Сами себе

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-19T14:24:16+03:00

Все эти 5 государств-не членов Евросоюза вводили и затем продляли санкции против России (и отдельно - в отношении Крыма), начиная с первого их введения в 2014 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина, Грузия, Норвегия, Черногория и Албания поддержали Евросоюз в продлении санкций в адрес Крыма. И, хотя эти страны в Евросоюз не входят, они "проявили солидарность"

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Россия уже готовит к 1 августа симметричный ответ.

Надо сказать, что все эти 5 государств-не членов Евросоюза вводили и затем продляли санкции против России (и отдельно - в отношении Крыма), начиная с первого их введения в 2014 году. Понятно, что такая политика носит во многом характер солидарности с европейским союзниками. Хотя нельзя не отметить, что в свете участившихся в самом ЕС разговоров о том, что санкции не только не работают, но работают контрпродуктивно, проявление такой «солидарности» именно сейчас выглядит как явный анахронизм. Более того – как даже более враждебное действие по отношению к России, нежели солидарные с Евросоюза. Ведь эту пятерку никто не заставляет.

Сами хотят.

Ну хотят – так будет и ответ.

Притом что в последние годы с некоторыми из этих «солидаризировавшихся» товарооборот у России рос к обоюдной пользе. Даже с Украиной, как ни странно. Только за 5 месяцев этого года товарооборот России с Украиной вырос на $5,8 миллиарда (плюс 28,7%). В Киеве, наконец, поняли, что несмотря на всю гневную риторику о «российской агрессии» без торговли с Россией украинской экономике выживать все труднее.

С Грузией картина еще более странная. Прошлый год во взаимной торговле стал едва ли не самым успешным за все постсоветское время, впервые превысив $1 миллиард (рост – более 34%). Страну посетили рекордное количество российских туристов – 1,3 миллиона. При том, что прирост в основном шел за счет поставок именно грузинской продукции в Россию (на 91,2%). Помимо традиционных вин и минералки — о, какой же русский не знает о Боржоми, Саперави, Киндзмараули и Цинандали? - Грузия экспортирует к нам еще и ферросплавы. Думаю, Россия ферросплавы (а их экспорт к нам увеличился в 6 раз!) трогать не будет, а вот минералке (которой стало поставлять больше на 30%) и вину (рост в 1,8 раза) возможно придется потесниться. Если вы так дружите с Евросоюзом, пусть он вам расчистит свои полки магазинов от вина из Италии и Франции.

И когда (и если) мы окончательно приспособимся к жизни в условиях санкционного режима, то настанет время для всех, кто «гадил из солидарности» вспомнить известную поговорку одного из героев Булгакова, а именно Воланда: «Никогда и ничего не просите! В особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». А мы уж тогда посмотрим – принимать ли такое предложение.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия готовится ввести новые санкции против Украины

Правительство разрабатывает новые санкции в отношении Украины. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники во власти. По их словам, ограничения коснутся как физических, так и юридических лиц. Предполагается, что в санкционный список попадут более сотни украинских бизнесменов, политиков и чиновников. Одной из мер воздействия на них будет блокировка их счетов в российских банках и запрет на вывод капиталов (подробности)

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