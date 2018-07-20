2018-07-20T02:49:42+03:00
Дом. Семья

О хорошем сексе, бедных мужьях и красивых болельщиках

Читатели продолжают бурно обсуждать наиболее взволновавшие их материалы нашей рубрики
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Наш колумнист Владимир Лаговский поднял интересную тему: оказывается, у дам и кавалеров разное представление о совместном счастье. Для большинства мужчин и женщин важны забота друг о друге, способность к интересному общению и… хороший секс. У наших читателей тоже есть свое мнение (см. номер от 6 июля с. г. и на сайте kp.ru).

Маша:

У меня подруга вышла замуж типа по расчету. Время пришло, и парень был во всех смыслах положительный, вот только секс с ним совсем не торт. И если сначала он был 4 раза в неделю, то в итоге свелся до одного. А если нет такого важного скрепляющего механизма, как физическая близость, то сколько продержится эта семья? Некоторые наши знакомые говорят, что так можно жить годами. А зачем? Все-таки интим между людьми очень важен.

Светлана - Маше:

Но и на одном сексе долгих отношений не построишь, скорее это еще один пазл в общей мозаике под названием «семья».

Николай:

Есть разные жены: женщины- помощники, женщины- матери, а есть женщины-украшения. Их берут в жены исключительно из-за красоты, а через пару лет мужики не понимают, а что так депрессия накатывает? И домой не хочется идти? Потому что тепло и ласку не заменит ум. А с человеком должно быть интересно, он должен быть созвучен твоей душе. И красивые ноги тут ни при чем.

Марина Александровна:

А я согласна, что со временем секс становится только лучше. Уходят эти гормональные встряски, приходит уверенность, что ты хочешь от близости. В полной мере кайфовать от секса я начала в 58 лет. А все говорили, что к этому времени мне будет все равно.

Георгий:

Если тебе важно, о чем переживает твой супруг, нашел ли он поглаженную рубашку и ты фильтруешь разговор, потому что какие-то слова могут его обидеть, то и в ответ будешь получать заботу. Просто большинство после свадьбы расслабляются, типа ну куда же он денется? Как куда? Соберется и уйдет.

Любимый, но бедный. Можно ли быть счастливым в ущерб семейному благополучию? - спрашивает наш автор и к конкретным выводам не приходит. Читатели делают свои (см. номер от 13 июля с. г. и на сайте kp.ru).

Ника:

Ну не могут все работать начальниками, кто-то по складу характера отличный исполнитель. Но они - увы! - всегда на рынке труда ценятся ниже. Что же теперь они хуже? Или недостойны счастливой семьи? Надоело, что все в мире меряются с помощью рублевой линейки.

Виолетта - Нике:

Так можно рассуждать о счастье кого-то другого, а когда тебе придется выбирать между бюджетным садиком и детсадом за 15 тысяч рублей в месяц, но с адекватными воспитателями, ты вспомнишь о рублевой линейке. И что муж должен зарабатывать.

Саша:

А что женщины жалуются? Они сейчас ориентируются не на качество, а количество. Один машину купил, если обеднел, можно развестись. Другой квартиру оставит. Третий дачу для ребенка купит. Так капитал и зарабатывают. А на досуге можно вспомнить и о любви.

Татьяна:

Как вообще можно ориентироваться на финансовое благополучие партнера? Он сегодня при деньгах, а завтра в долгах. Надежность, предприимчивость, жизненная смекалка, куда ни шло, их не отнять, и на это надо смотреть при выборе партнера, а все остальное - это же как пришло, так и уйдет.

Карина:

Я вышла замуж за талантливого, веселого, любящего, но бедного. И за семь лет брака ничего не изменилось и, скорее всего, не изменится. И да, часто бывает тяжело, быт постоянно испытывает на прочность, но есть любовь, и если бы я не встретила его, то другого мужчины мне и не нужно.

В расцвете мундиаля в Москве наш автор задался вопросом: почему наши девушки так полюбили иностранных болельщиков? Были выдвинуты аргументы и за, и против. Мнения читателей в откликах тоже разделились (см. номер от 29 июня с. г. и на сайте kp.ru).

Галина:

А что, окажись русский мужик на фестивале в Рио-де-Жанейро, неужели отказался бы он закружить какую-то крутобедрую танцовщицу? Ой вряд ли. Так почему, когда для русских девушек заказывают музыку иностранцы, наши так брызжут слюной? Точно, зависть!

Кристина:

Не, нужно понимать, что и на чемпионат мира едет не всякий иностранец, а представитель среднего и выше среднего класса, который может позволить себе и дорогую гостиницу, и билеты, и развлечения. То есть FIFA за нас провела селективный выбор лучших из лучших мужчин. Ну и как этим не воспользоваться? Это все равно что оказаться на ярмарке клубники и купить алычу, потому что она местная, а ты патриот.

Ольга:

Так, может, это для русских мужиков знак? Что пора перестать считать себя пупом земли, а пора уже представлять собой здорового конкурента. А то сайты знакомств работают и через тысячи километров, и границы открыты. А русские девушки все чаще будут смотреть на Запад.

Гоша:

Слушайте, ну это был праздник, который, быть может, в нашей стране, больше не повторится. И каждой взрослой девушке хотя бы иногда хочется побыть легкомысленной, веселой, беззаботной, и чемпионат, и иностранцы-болельщики, которые гуляли как в последний раз, это ощущение дали. И слава богу! То, что было на мундиале, - останется на мундиале! Ну, может быть, еще в памятных футболках, которые иностранцы оставляли русским дамам в подарок.

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