2018-07-28T01:06:09+03:00
Наука

Все лунное затмение 27 июля 2018 за одну минуту

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Жители Сингапура серьезно подготовились к Лунному затмениюЖители Сингапура серьезно подготовились к Лунному затмениюФото: REUTERS

Завершилось самое длинное в XXI веке лунное затмение, длившееся 4 часа. Его могли наблюдать во многих уголках земли, в том числе и в России.

Все лунное затмение 27 июля 2018 за одну минуту.

Лунное затмение 27 июля 2018 года наблюдали и россияне Фото: Мария ЛЕНЦ

Лунное затмение 27 июля 2018 года наблюдали и россиянеФото: Мария ЛЕНЦ

Началось небесное шоу в 21:24 мск 27 июля. Полная фаза затмения длилась с 22:30 до 00:13 мск. В это время Луна окрасилась в красный цвет. за что получила название "кровавой луны".

"Кровавая луна" 27 июля 2018 года над Берлином Фото: REUTERS

"Кровавая луна" 27 июля 2018 года над БерлиномФото: REUTERS

Кроме того, в это же время Марс оказался под Луной и приблизился к Земле настолько, что зрительно стал выглядеть в 5 раз больше. Это явление называют Великим противостоянием Марса, которое случается раз в 13–17 лет.

Луна 27 июля 2018 года в Боснии Фото: REUTERS

Луна 27 июля 2018 года в БоснииФото: REUTERS

Люди по всему миру в эту ночь вышли на улицы, на крыши и балконы своих домов, чтобы наблюдать полное Лунное затмение.

"Кровавая луна" 27 июля 2018 года над Афинами Фото: REUTERS

"Кровавая луна" 27 июля 2018 года над АфинамиФото: REUTERS

"Кровавая луна" 27 июля 2018 года над Каиром Фото: REUTERS

"Кровавая луна" 27 июля 2018 года над КаиромФото: REUTERS

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