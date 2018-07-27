Павел Глоба: «Последствия этого лунного затмения могут продлиться 18 лет»

СЕГОДНЯ 19:43 2018-07-27T19:49:30+03:00

Знаменитый астролог рассказал, как правильно себя вести во время и после «кровавой Луны» [видео]

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Вечером 27 июля мы увидим полное затмение Луны. Оно будет самым долгим в XXI веке. Небесное шоу продлится почти 4 часа. А полная фаза составит 1 час 43 минуты (это с 22:30 до 00:13 по московскому времени). Тень покроет Луну, и спутник станет тёмно-красным. Поэтому такую Луну называют «кровавой». Хотя по мнению учёных-астрономов, никакой мистики в явлении нет. Совершенно другая позиция у астрологов. С их точки зрения, грядущее затмение будет судьбоносным. Прокомментировать это Радио «Комсомольская правда» попросило знаменитого астролога Павла Глобу:

- Нынешнее затмение совпадает с великим противостоянием Марса и является самым длительным лунным затмением XXI века. Всегда лунные затмения были связаны с фатальными событиями. Если что-то начинается вблизи лунного затмения - это всерьёз и надолго. Может быть, последствия будут длиться более 18 лет. Это цикл Сароса, связанный с повторением данного затмения.

ПОВТОР ЗАТМЕНИЯ 2000 ГОДА

- Нынешнее затмение повторяет то, которое было летом 2000 года. Тогда, 18 лет назад, были события очень тяжёлые для нашей страны. Это гибель атомной подводной лодки «Курск», пожар в «Останкино», гибель «Конкорда» во Франции... Страшные события, где всегда в основе лежал человеческий фактор. То же может быть и сейчас. Нужно позаботиться о том, чтобы мы избежали множества подобного рода происшествий, где человеческий фактор будет основным мотиватором.

То, что начнется в течение ближайших 2-3 недель (не дай Бог, если это будут войны, теракты, какие-то катастрофы), может вызвать последствия на целых 18 лет. Надеюсь, такое не случится!

Нужно предупредить людей быть осторожными, не поддаваться конфликтам, следить за своим здоровьем (особенно за хроническими заболеваниями), настроиться на оптимизм, как можно меньше конфликтовать и воевать друг с другом. Это рекомендации, вполне доступные для каждого человека.

ОБОСТРЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- Затмение происходит вблизи апогея лунной орбиты, который всегда считался точкой, связанной с проявлением самых тёмных черт нашего подсознания. То есть, из некоторых людей, особенно тех, которым есть что скрывать, могут вылезти прямо демоны (фигурально выражаясь). Как на офорте Гойи – сон разума рождает чудовищ. Конечно, это может быть связано с обострением психических заболеваний, и надо себя от этого обезопасить. И себя, и беречь тех людей, которые способны на подобного рода страшные проявления.

Чтобы контролировать этих своих демонов подсознания, нужно не поддаваться на провокации и вести себя сообразно нормам поведения, признанным в обществе.

Такие люди, которых принято называть серийными убийцами и маньяками, тоже, как правило, проявляются именно в период лунных затмений. От этого также себя надо обезопасить. Продолжаться это может в течение 2-3 недель. Не всё так страшно, всё зависит от того, насколько мы будем беспечны.

С нами могут произойти самые тяжёлые события только в том случае, если мы не сможем их контролировать, а также контролировать себя.

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Отметим, что в XXI веке ожидается целых 225 лунных затмений! Но из них только шесть продлятся суммарно более 3,5 часов.

КСТАТИ

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