2018-07-21T19:39:47+03:00
Политика

Захар Прилепин: "Референдума пока не будет, но ДНР и ЛНР выбрали бы присоединение к России"

Известный писатель рассказал "КП", как прекратить войну на Донбассе
Роман ГОЛОВАНОВ
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Писатель Захар ПрилепинПисатель Захар ПрилепинФото: Андрей АБРАМОВ
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"Блумберг" пишет, что Владимир Путин в Хельсинки предложил Дональду Трампу провести референдум по статусу ЛДНР под присмотром международного сообщества - ООН. Деталей журналисты не раскрыли, можно только гадать, какие вопросы могли бы быть в бланке. Ну, например:

1. Донбасс остается в составе Украины.

2. Донбасс получает широкую автономию в составе Украины.

3. Донбасс получает независимость.

А уж если ДНР и ЛНР выберут самостоятельное плавание, тогда республики смогут войти в состав России. Но возможен ли этот референдум сейчас?

- Это просто политический шаг Путина, который показывает, что выступает в роли миротворца и одновременно третирует украинскую власть, ставя ее место, - поделился с «КП» писатель Захар Прилепин. – На данном этапе референдум пока невозможен, но в мире все достаточно быстро меняется. Жители Донбасса, как я предполагаю, выбрали бы присоединение к России. Но, если им предложат очень широкую степень автономии с собственной «народной милицией» и полным контролем территорий, придется смириться и с этим вариантом. Потому что Россия заинтересована не в отдельно взятом Донбассе, а во всей Украине. Пока все движется в направлении этого варианта. Референдум, безусловно, может остановить войну.

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