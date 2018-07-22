В Казахстане зарезали бывшего участника команды КВН

СЕГОДНЯ 13:45 2018-07-22T13:57:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Казахстане совершено очередное вооруженное нападение. В этот раз жертвой неизвестных злоумышленников стал бывший член сборной команды КВН "Актобе" Данияр Алимбаев.

Трагический инцидент произошел в ночь на субботу, 21 июля, возле одного из баров города Актау. По словам друзей Алимбаева, примерно в 3:00 около этого заведения произошла потасовка. Экс-участник КВН не участвовал в драке и стоял в стороне, но в какой-то момент агрессивно настроенные мужчины набросились и на него. В результате Алимбаев был серьезно ранен ножом в обе ноги.

"Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. Ему была сделана экстренная операция, после чего он был переведен в реанимацию", - рассказали в приемном покое Мангистауской областной больницы.

Позже стало известно, что пострадавший все же скончался из-за обильной кровопотери. На момент смерти ему было всего 32 года. У Данияра Алимбаева остались жена и четверо детей, передает портал "Лада".

В тот же день весь Казахстан прощался с еще одной жертвой беспредела. Во Дворце спорта им. Балуана Шолака в Алма-Ате состоялась гражданская панихида по бронзовому призеру Олимпийских игр 2014 года в Сочи, пятикратным чемпионом Казахстана, фигуристу Денису Тену, а после в поселке Дружба прошли его похороны.

Молодой человек погиб в четверг, 19 июля. Двое мужчин напали на 25-летнего парня, когда тот уличил их в снятии зеркал с его автомобиля. Преступники буквально растерзали ногу спортсмена ножом, после чего скрылись. Денис потерял три литра крови. Врачи ничем не смогли ему помочь.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что оба подозреваемых по данном делу уже задержаны. Они полностью признали свою вину в ходе допросов.