Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

20 Июль 23:50 2018-07-20T23:51:13+03:00

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В Казахстане районный суд города Алма-Аты постановил поместить под арест на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.

Как передает агентство Kazinform, подозреваемый Нуралы Киясов был задержан накануне. В ходе допроса, который проходил в присутствии адвоката, молодой человек признал свою вину. Киясов безработный, имеет среднее образование, не женат, детей нет. В 2015 году он уже привлекался к суду за угон автомашины, но тогда его отпустили.

Также ранее в пятницу районный суд Алма-Аты заочно арестовал на 2 месяца Армана Кудайбергенова, который также участвовал в нападении на Дениса Тена и подозревается в убийстве. Он и его подельник останутся под стражей до конца следствия.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, Денис Тен умер 19 июля от большой потери крови после ножевого ранения. Злоумышленники ранили фигуриста в ногу, когда пытались открутить боковые зеркала с машины спортсмена рядом с домом Дениса.

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