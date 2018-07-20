2018-07-20T23:51:13+03:00
Происшествия

Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена

Безработный Нуралы Киясов уже привлекался к суду за попытку угона автомобиля
Юлия ДИВЕЕВА
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Суд арестовал подозреваемых в убийстве Дениса Тена на два месяцаСуд арестовал подозреваемых в убийстве Дениса Тена на два месяца
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В Казахстане районный суд города Алма-Аты постановил поместить под арест на два месяца второго подозреваемого в убийстве фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена.

Как передает агентство Kazinform, подозреваемый Нуралы Киясов был задержан накануне. В ходе допроса, который проходил в присутствии адвоката, молодой человек признал свою вину. Киясов безработный, имеет среднее образование, не женат, детей нет. В 2015 году он уже привлекался к суду за угон автомашины, но тогда его отпустили.

Также ранее в пятницу районный суд Алма-Аты заочно арестовал на 2 месяца Армана Кудайбергенова, который также участвовал в нападении на Дениса Тена и подозревается в убийстве. Он и его подельник останутся под стражей до конца следствия.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, Денис Тен умер 19 июля от большой потери крови после ножевого ранения. Злоумышленники ранили фигуриста в ногу, когда пытались открутить боковые зеркала с машины спортсмена рядом с домом Дениса.

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Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию-2013, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана — это лишь краткий список титулов казахстанского фигуриста Дениса Тена. В июне ему исполнилось 25 лет. Это был его последний день рождения. Сегодня в шесть часов вечера по алматинскому времени он скончался в Центральной клинической больнице. (подробности)

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МНЕНИЕ

Танец смерти Дениса Тена

Евгения КОРОБКОВА

Денис Тен. Помните, В 2010, во время Олимпиады в Ванкувере, вся страна смотрела и удивлялась и ему, и ещё грузинской фигуристке Элене Гедеванишвили. Конечно, несмотря ни на что, они оставались нашими и их выступления - хотя и не медальные, приносили радость. Наконец-то у Грузии появилась фигуристка. Наконец-то появился фигурист у Казахстана. Денис Тен и говорил по-русски, и тренировался у Елены Водорезовой и делал бильман, как молодой Плющенко (подробности)

Место убийства Дениса Тена.

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