2018-07-30T16:06:06+03:00
Происшествия

Лидера фанатской группировки ЦСКА вызвали на допрос после драки на Курском вокзале

Во время потасовки был смертельно ранен фанат армейцев - 30-летний петербуржец Игорь Соколовский
Лиза АЛИ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фанаты ЦСКА подрались друг с другом на Курском вокзале. Болельщики собирались поддержать любимую команду в игре за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.Фанаты ЦСКА подрались друг с другом на Курском вокзале. Болельщики собирались поддержать любимую команду в игре за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Лидер фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрий Денисов вызван на допрос после пьяной драки на Курском вокзале, в которой был убит 30-летний фанат ЦСКА из Санкт-Петербурга Игорь Соколовский.

- По имеющейся у меня информации, на данный момент Денисов официально не задержан, - сообщили в пресс-службе московского межрегионального СУ СК на транспорте. - А допросы и другие следственные действия проводятся начиная с четверга. Допрошенных много.

О связи Денисова с Еinfach Jugend сообщается в неофициальных источниках. Следователи же по-прежнему не подтверждают его причастность к ультраправой фанатской группировке. В качестве основной причины смертельной драки называют конфликт на бытовой почве.

Напомним, конфликт разгорелся между попутчиками поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, где 27 июля проходил матч за Суперкубок России. Во время поездки Соколовский с другом отдыхали в вагоне-ресторане, выпивали. В какой-то момент сцепились с парнем за соседним столиком. Выяснять отношения вышли на Курском вокзале. Там Соколовского поджидали уже несколько мужчин - как подозревают, участников Еinfach Jugend. От полученного ножевого ранения мужчина скончался.

По неофициальным данным, правая фанатская группировка ЦСКА Einfach Jugend (в переводе с немецкого – “Простые парни”) существует 13 лет. И судя по видео в Сети драки с фанатами других клубов для них не редкость.

МНЕНИЕ

Убийство в футбольных тонах

Павел САДКОВ

Трагическая история так и осталась бы одной из многих, если бы не причастность ко всему этому футбола. Соколовский ехал в Нижний поболеть за ЦСКА в матче за Суперкубок. Нападавшие, как выяснилось, тоже за ЦСКА. Только они представители так называемых «ультрас», организованные фанаты, всегда готовые подраться. После тихо-мирно проведенного ЧМ-2018 мы возвращаемся к российским реалиям – футбол - это опасно, фанаты могут зарезать (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Социалисты раскритиковали вице-премьера Италии Маттео Сальвини за цитирование Муссолини
Барак Обама станцевал на концерте Бейонсе
Большой рыжий пес испугался эскалатора, поэтому хозяину пришлось взять его на руки
В Европарламенте отреагировали на слова депутата Латвии о развале России
Минобороны Украины признало массовые увольнения офицеров
Путин назначил нового заместителя министра обороны
В Калужской области стартовал Международный форум "Форсаж"
Почти три четверти британцев недовольны работой Мэй на посту премьер-министра
В Швеции из-за дождей вокзал превратился в аквапарк
Умер Сергей Шеховцов – актер из сериала «Дальнобойщики»
Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран
Германия экстрадировала в РФ обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука
Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей
Греческий суд удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Винника в Россию
Четыре иностранных туриста погибли при наезде автомобиля в Таджикистане
В Китае появился первый в мире отель, где работают роботы
Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации
Путин подписал закон об обязанности автоугонщиков возмещать ущерб
Опубликован итоговый доклад об исчезновении малайзийского Boeing
Новый глава МИД Великобритании назвал жену-китаянку японкой
В Москве две женщины пытались обманом обналичить более 870 млн рублей
Производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов
Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет
Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины