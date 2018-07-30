Лидера фанатской группировки ЦСКА вызвали на допрос после драки на Курском вокзале

СЕГОДНЯ 15:56 2018-07-30T16:06:06+03:00

Фанаты ЦСКА подрались друг с другом на Курском вокзале. Болельщики собирались поддержать любимую команду в игре за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Лидер фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend Дмитрий Денисов вызван на допрос после пьяной драки на Курском вокзале, в которой был убит 30-летний фанат ЦСКА из Санкт-Петербурга Игорь Соколовский.

- По имеющейся у меня информации, на данный момент Денисов официально не задержан, - сообщили в пресс-службе московского межрегионального СУ СК на транспорте. - А допросы и другие следственные действия проводятся начиная с четверга. Допрошенных много.

О связи Денисова с Еinfach Jugend сообщается в неофициальных источниках. Следователи же по-прежнему не подтверждают его причастность к ультраправой фанатской группировке. В качестве основной причины смертельной драки называют конфликт на бытовой почве.

Напомним, конфликт разгорелся между попутчиками поезда, следующего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, где 27 июля проходил матч за Суперкубок России. Во время поездки Соколовский с другом отдыхали в вагоне-ресторане, выпивали. В какой-то момент сцепились с парнем за соседним столиком. Выяснять отношения вышли на Курском вокзале. Там Соколовского поджидали уже несколько мужчин - как подозревают, участников Еinfach Jugend. От полученного ножевого ранения мужчина скончался.

По неофициальным данным, правая фанатская группировка ЦСКА Einfach Jugend (в переводе с немецкого – “Простые парни”) существует 13 лет. И судя по видео в Сети драки с фанатами других клубов для них не редкость.

МНЕНИЕ

Убийство в футбольных тонах

Павел САДКОВ

Трагическая история так и осталась бы одной из многих, если бы не причастность ко всему этому футбола. Соколовский ехал в Нижний поболеть за ЦСКА в матче за Суперкубок. Нападавшие, как выяснилось, тоже за ЦСКА. Только они представители так называемых «ультрас», организованные фанаты, всегда готовые подраться. После тихо-мирно проведенного ЧМ-2018 мы возвращаемся к российским реалиям – футбол - это опасно, фанаты могут зарезать (подробности)