Девять Макронов и ни одной обезьяны: новая обложка «Шарли Эбдо» впервые никого не оскорбила

СЕГОДНЯ 14:33 2018-07-20T14:48:24+03:00

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Новый скандал вокруг журнала «Шарли Эбдо» разгорелся еще до того, как очередной его номер поступил в продажу. В интернет утекла якобы новая обложка, посвященная победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу. На ней игроки изображены в виде обезьян (отсыл к африканскому происхождению многих французских футболистов), которые держат Кубок мира и спорят: банан это или апельсин.

Западные (и не только) СМИ тут же осудили карикатуристов, припомнив им, что может произойти, если те перегнут палку. В ответ журналист агентства Reuters Мишель Роуз в своем Твиттере написал, что картинка - фейк, и "Шарли Эбдо" не имеет к ней никакого отношения.

В интернет утекла якобы новая обложка, посвященная победе сборной Франции на чемпионате мира по футболу. Фото: twitter.com

Очередной выпуск журнала действительно был без обезьян. Вместо них на обложке нарисовали 9 улыбающихся Эммануэлей Макронов в футбольной форме. Видимо художник хотел показать, что больше всех победе сборной радовался президент Франции.

И все равно не покидает ощущение, что обезьяны были. Уж очень это в духе «Шарли»: примитивно, прямолинейно и оскорбительно. Многие пользователи соцсетей предположили, что, почуяв угрозу, руководство издания решило на скорую руку перерисовать обложку. Отсюда и непонятность замысла карикатуриста.

КСТАТИ

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В «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) со мной разговаривать не захотели. «В редакции «Шарли» слишком много вещей, которые нужно делать в эти дни», - сообщила мне Аполин Томассе (Apolline Thomasset), вежливо занимающаяся связями с общественностью (подробности)