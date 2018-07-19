Из арестованной в США россиянки лепят суперагента

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-19T19:18:20+03:00

Сама Мария Бутина вину не признает. А тем временем прокурору удалось добиться того, чтобы россиянку не выпускали под залог Фото: REUTERS

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История арестованной в США по подозрению в шпионаже 29-летней россиянки Марии Бутиной стремительно обрастает подробностями. Напомним, что Бутину задержали 16 июля, аккурат в день встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Девушку подозревают в том, что, находясь в США по студенческой визе, она тайно работает на российское правительство.

Американцы обложили Бутину капитально: приставленное за ней наружное наблюдение выявило, что россиянка намеревалась перевести из США значительную сумму денег, контракт на квартиру в Вашингтоне истекал 31 июля. Все указывало на то, что она намеревалась уехать из американской столицы. Куда - остается загадкой, но когда ФБР нагрянуло в дом Бутиной, вещи были аккуратно сложены и готовы к переезду.

Всплыли в этом деле и новые пикантные подробности. Раньше девушку обвиняли в том, что она выполняет поручения некого «российского чиновника», с которым ее якобы связывали еще и романтические отношения. Теперь же выяснилось, что в сети Марии попался еще и 56-летний активист Республиканкой партии из Южной Дакоты Пол Эриксон, с которым она даже совместно проживала в своей квартире. Как полагают в ФБР, Эриксон использовался для проведения тайных операций по влиянию на американский истеблишмент, а также помог россиянке завести широкий круг полезных связей. Хотя как провинциальный активист из глухого штата мог влиять на вашингтонских политиков - совершенно не понятно.

Тем не менее, следователи уверены, что эти отношения Бутина воспринимала исключительно как часть своей работы. «Охмуренный» Марией американец помогал ей во всем. В перехваченной переписке россиянки имеются сообщения, в которых она просит помочь его с подготовкой курсовой, выполнить домашние задания, ответить на экзаменационные вопросы. Вывод из всего этого делается весьма категоричный - в аспирантуре Американского университета в Вашингтоне Бутина училась лишь для прикрытия.

Удивительно, но в ФБР нашли связи Марии с ФСБ (правда, почему речь идет о российской контрразведке, в чью компетенцию не входит работа в США, не уточняется). Именно от их представителей она якобы также получала секретные задания. К такому выводу американцы пришли на основании целого ряда фактов, в основном поражающих своей абсурдностью. Например, в ходе обыска американские спецагенты нашли у нее контакты нескольких сотрудников ФСБ. Более того, в электронной записной книжке содержался почтовый аккаунт из домена, связанного с ФСБ. В ходе обыска также обнаружилась рукописная запись вопроса: «Как отвечать на предложение ФСБ о работе?». Зачем Марии могли бы понадобиться эти знания в Америке, также не говорится. Выявили в ФБР и регулярные встречи Бутиной с неназванными российским дипломатом, которого американцы незамедлительно записали в кадровые разведчики.

Дальше - больше. ФБР выявили связи Бутиной с некими олигархами. В ее переписке, например, упоминается неназванный российский бизнесмен, который даже имеет тесные связи с администрацией президента России. И хотя конкретная фамилия не упоминается, приводится его состояние, которое Forbes оценил в этом году в 1,2 миллиарда долларов.

Сама Мария Бутина вину не признает. А тем временем прокурору удалось добиться того, чтобы россиянку не выпускали под залог. По обвинению в работе в США незарегистрированным иностранным агентом ей грозит до 10 лет тюрьмы.

КСТАТИ

Версия: русскую «шпионку» в США арестовали, чтобы подставить Дональда Трампа

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