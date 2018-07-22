Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина встретились спустя 11 лет после расставани

СЕГОДНЯ 13:33 2018-07-22T13:38:51+03:00

Оксана начала жить со Шнуровым гражданским браком когда ей было 15 лет, и этот союз осуждали все Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Пока бывшая супруга Шнура – Матильда не теряет времени даром, развлекаясь в ночных заведениях богемного Сохо в Нью-Йорке, лидер группы «Ленинград» неплохо провел время с друзьями в Тоскане, а вернувшись пригласил на встречу бывшую возлюбленную Оксану Акиньшину. Надо отметить, что они не виделись 11 лет после расставания и совместное фото, которым поделились в сети, заставило поклонников сильно призадуматься.

Напомним, Оксана, тогда звезда фильмы «Сестры» начала жить со Шнуровым гражданским браком когда ей было 15 лет, и этот союз осуждали все. Ей говорили, что музыкант пьет, что он старше ее в два раза, что с ним у нее не будет счастья, однако, вместе пара прожила 5 лет. Говорят, после разрыва расставания с артистом Оксана погрузилась в затяжную депрессию и даже прибавила в весе 20 килограммов.

Но сейчас, кажется, актрисе и музыканту удалось наладить отношения — на совместном кадре Акиньшина положила голову на плечо Шнурову, мило улыбаясь. Надо отметить, что год назад актриса родила третьего ребенка и вполне счастливая мама и супруга.