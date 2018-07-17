Итоги ЧМ-2018: «Мбаппе - №1 среди форвардов, гол Черышева - лучший на турнире»

СЕГОДНЯ 18:28 2018-07-17T18:46:17+03:00

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Весь месяц чемпионата мира экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в эфире радио Комсомольская правда отбивал вопросы ведущих и слушателей. А после того, как сборная Франции взяда Кубок мира, провел свой финал в эфире, где назвал главных героев ЧМ-2018.

Лучшая команда ЧМ-2018

- Сборная Франции по праву чемпион. Но я бы выделил с ними и Бельгию. Французы очень быстры, французы очень сильны индивидуально и чудовищно стабильны - ни одного срыва, ни одного провала. Почти все то же самое могу сказать про бельгийцев. Правда, с ними что-то непонятное творилось в матче с Японией. Так что чемпион во многом определился после полуфинала.

Лучший вратарь

- Тибо Куртуа, сборная Бельгии. Мы с сыном весь турнир обсуждали, кто же лучший вратарь. Конечно, отметили Пикфорда из сборной Англии - открытие этого турнира. Смотрели за Субашичем - да, он выиграл две серии пенальти, но лучшими вратарями по пенальти не становятся, а два гола в финале с ударами под правую ногу были точно его, он должен был выручать в этих ситуациях. Так что до последних минут у нас был выбор между Куртуа и Льорисом из сборной Франции. Но когда французский голкипер пропустил подарил мяч Манджукичу и сам себе организовал гол, все стало ясно. Сын мне еще перед этим эпизодом говорил: Льорис хорош почти во всем, но в игре ногами слаб. Вот это и проявилось в финале.

Тибо КуртуаФото: REUTERS

Лучший защитник

- У меня две кандидатуры: Варан из сборной Франции, и как ни странно, хорват Вида. Если опустить ту историю с его странным видео, после которой за сборную Хорватии перестали болеть многие, в том числе и я, Вида провел очень сильный турнир. В каждом эпизоде было видно, что он качественный защитник, не проигрывающий ни одной мировой звезде. Если бы еще не его проблемы с режимом. Вы же знаете ту историю, когда он в «Динамо» Загреб прямо в клубном автобусе по дороге на игру открыл банку пива и получил штраф в 30 тысяч евро? Кажется, это была самая дорогая банка в истории пивоварения.

Вида провел очень сильный турнирФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лучший полузащитник

- Эден Азар. Его скорость и техника превратила Бельгию в одного из фаворитов. Если бы он играл в финале, он точно стал бы лучшим игроком ЧМ-2018.

Эден АзарФото: REUTERS

Лучший нападающий

- Мбаппе - это №1 для меня. Еve всего 19 лет, но какой характер в глазах, в действиях. Настоящий мужик по поступкам. Интересно будет увидеть, что с ним будет через 4 года. Сохранится ли эта сумасшедшая скорость? Нарастет ли еще мощь? И мне кажется, что идеальный клуб для него - мадридский «Реал», там он может раскрыться на все сто процентов.

Мбаппе - это №1Фото: REUTERS

Лучший игрок

- Я согласен с ФИФА - Золотой мяч этого турнира по праву достался Луке Модричу. Он делал все не броско, но вел игру сборной Хорватии практически в каждом матче.

Золотой мяч этого турнира по праву достался Луке МодричуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разочарование турнира

- Неймар - сто процентов. Мне кажется с того момента, как он принял предложение о переходе в ПСЖ, он стал сдавать и его карьера пошла на спад.

Разочарование турнира - НеймарФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучший гол турнира

- Удар Дениса Черышева в матче Россия - Хорватия. Хотя его второй гол в ворота Саудовской Аравии был тоже потрясающим. Хотя и первый, когда он на замахе убрал защитников, тоже ведь хорош! Очень тяжело выбрать. Почти все голы сборной России были очень красивыми. Взять хотя бы гол Артема Дзюбы Египту.

О музыке ЧМ-2018

Когда меня еще месяц назад спрашивали о лучшем в истории чемпионате мира, я называл турнир 2002 года в Японии и Корее. «Великолепно!» - говорил я. А теперь, после ЧМ-2018 в России, я не знаю какое еще слово подобрать, которое было бы еще краше, чем великолепно. Существуют ли такие слова? Только если уже нецензурные. Как тот бразильский парень, которые произнес ставшей крылатой фразой «Россия - это офигенно, братан!». Он даже клип уже снял.

А сборная Франции как пела в раздевалке после финала. И про Путина и про Макрона. На каком чемпионате мира еще так футболисты в раздевалках! Сделать трек? Нигматулин и сборная Франции? Нет, чемпионат мира - это уже прошедшее событие для меня, я уже написал композицию к нему. Сколько много других тем впереди - Евро-2020, Лига наций, Премьер-лига, ФНЛ!..

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