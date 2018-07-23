«Дочь будет жить с Даной»: Отец ребёнка Борисовой разрешил телеблондинке забрать 10-летнюю Полину
После публичного признания в зависимости от алкоголя и наркотиков (и последующей реабилитации в Таиланде) жизнь Даны Борисовой кардинально изменилась. Дочь телеведущей забрал к себе на воспитание отец Полины - бизнесмен Максим Аксенов. Точнее, когда Дана поняла, что не справляется с воспитанием ребёнка из-за зависимости, она попросила отца Полины взять девочку к себе.
Потом был суд, где окончательно было решено, что 10-летняя Полина будет жить с отцом. А Дану Борисову обязали платить алименты.
И только недавно ситуация изменилась. Убедившись, что Дана преодолела зависимость, Максим Аксенов поступил благородно, пошёл ей на встречу.
Полина с мамой.
- Мы договорились с Даной, что Полина будет жить с ней, - рассказал «КП» отец дочери Даны Борисовой бизнесмен Максим Аксенов.
По словам Даны Борисовой, она недавно продала старую квартиру, где все ей напоминало о зависимости, и купила новую, по соседству с отцом своей дочери.
Так что теперь 10-летняя Полина сможет больше общаться со своими родителями.
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