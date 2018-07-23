Шнуров променял жену на «лысую из браззерс»

СЕГОДНЯ 19:05 2018-07-23T19:21:42+03:00

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После расставания с Матильдой Сергей Шнуров прямо нарасхват. Вообще, в этой постразводной истории его бывшая супруга скорее занимает позицию мужчины - молчит, занимается своими делами, а Шнур как раз женскую. Сначала - шквал стихов про истерзанное сердце. Потом, типа «собрался и может жить дальше» - отдых с друзьями в пасторальной картинке (подсолнухи, леса - поля). Следующая стадия «я молодец» - фото с забега в десять километров. И, конечно, стадия «я еще огого!» - интригующие фотографии с женщинами.

То со своей бывшей возлюбленной, а ныне мамой двоих детишек, Оксаной Акиньшиной. То с Никой Белоцерковской, «подругой семьи», которую тут же записали ему в новые дамы сердца (видимо, из-за фото с любимой кошкой артиста, Василисой).

belonika Ника Белоцерковская с кошкой

Вишенкой на торте стала барышня со стрижкой «под ноль» и чувственными губами. Она не стесняется, и выкладывает в Инстаграм совместные фото с 45-летним лидером «Ленинграда». Ксения Никифорова, у которой, судя по всему есть муж - фотограф, размещает двусмысленные фото - вот она опустила лицо, а довольный Шнур смотрит в камеру. Вот она на коленях у шок-рокера на яхте, вот лежит в кровати, а рядом - кошка Шнура.

kseni_skifik Это не я.

kseni_skifik Кошки спят они устали

Лично мы считаем, что намеков пока не достаточно - с кошкой этой кто только не фотографировался, а на коленях у Сергея пересидело пол России. Не у всех, конечно, такая пятая точка - свою Ксения выложила еще в марте, откликнувшись на акцию Шнура «Ленинград в зените» - на нее Сергей как раз и обратил внимание, оценив лайком.

kseni_skifik Ксения откликнулась на акцию Шнура Ленинград в зените

Да и вообще внешность у Ксении эффектная - сама она написала «друзья зовут меня лысая из браззерс» (шутка про актеров порно). Инстаграм-сплетники считают, что таким образом Ксения зарабатывает себе популярность. А Шнуров просто «троллит» бывшую жену. В любом случае, время покажет, кто наконец займет свое почетное место рядом с кошкой Василисой "на постоянке".

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