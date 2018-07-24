2018-07-24T21:28:14+03:00
Звезды

«Я до сих пор себя стесняюсь» : Вера Брежнева появилась на фестивале в Юрмале в сексуальном белье

Красавица призналась, что даже у нее есть комплексы [фото]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Вера Брежнева и председатель оргкомитета фестиваля "Рандеву" Александр Шенкман.Вера Брежнева и председатель оргкомитета фестиваля "Рандеву" Александр Шенкман.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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На музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале 36-летняя Вера Брежнева приехала на первую репетицию в зал «Дзинтари» в смелом наряде: в лифчике и обтягивающих брюках.

Безусловно, фигура у Веры настолько хороша, что даже в пыльном мешке она будет выглядеть сексуально. А тут — нижнее белье в сочетании с брюками. Весьма смелый ход. Хотя и трендовый в этом сезоне.

Но, как призналась журналистам Брежнева, даже у такой красавицы есть комплексы. Оказалось, она порой стесняется выходить на сцену. Кстати, Вера пела под живой оркестр, поскольку фонограмма у Лаймы под запретом. И что удивительно — пела Брежнева очень прилично. А как двигалась! Не хуже, чем Бейонсе.

Вера Брежнева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Вера БрежневаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Вы не поверите. Я до сих пор стесняюсь себя, - призналась журналистам за кулисами фестиваля Вайкуле «Рандеву» Вера Брежнева. - Я почему-то очень расковано себя чувствую на сцене. Но перед тем, как выхожу, сильно волнуюсь, стесняюсь. А когда вижу глаза зрителей — растворяюсь в них, набираюсь сил. Но, честно говоря, меня очень легко засмущать. Не знаю, почему за 15 лет в шоу-бизнесе у меня это не прошло... И я осторожно отношусь к комплиментам. Обычно их говорят, когда от тебя что-то нужно. Поэтому фильтрую комплименты: правду ли говорят или льстят в надежде на получение выгоды. В последнее время я рада, что я встречаю людей, которые говорят мне теплые и искренние слова.

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Не хуже Бейонсе Вера
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