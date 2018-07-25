Что произошло на бурятском «перевале Дятлова»

СЕГОДНЯ 01:30 2018-07-25T01:55:23+03:00

Выжившая участница похода Валентина Уточенко рассказала, что же действительно произошло на Хамар-Дабане в августе 1993 года. Часть 2 [видео]

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Окончание. Часть 1.

Несколько лет «КП» ведет расследование самой зловещей тайны ХХ века - гибели группы студентов на перевале Дятлова в 1959 году.

Но мало кто помнит, что был очень похожий и загадочный случай в августе 1993 года в Восточных Саянах. Тогда внезапно умерли шесть туристов из Казахстана - опытный руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней ребята и девушки из петропавловского турклуба «Азимут»: Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Виктория Залесова и Татьяна Филипенко.

Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина Уточенко - выжила. Как принято говорить в таких случаях - чудом. А сам турклуб распался после гибели группы. Эта трагедия озадачила даже опытных спасателей: как могли молодые, крепкие ребята погибнуть летом на относительно небольшой горной высоте?

В прессе гибель туристов на Хамар-Дабане окрестили бурятским «перевалом Дятлова».

С ВЫЖИВШЕЙ ВЗЯЛИ ПОДПИСКУ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

В Петропавловске трагедия наделала много шума и породила страшную версию, которая звучит и сейчас: ребята попали в зону испытания секретного оружия. А выжившую Валентину Уточенко спасли сотрудники госбезопасности и взяли с нее подписку о неразглашении. Поэтому она покинула город и до сих пор с прессой ни разу не общалась.

Тогда на прощание с погибшими пришел почти весь 200-тысячный город, вспоминают очевидцы. Все гробы были закрытыми.

- А спустя несколько дней после похорон в «Комсомольской правде» вдруг вышла статья, в которой автор обвинил руководителя походников в гибели группы, - с горечью рассказывает мне подруга погибшей Людмилы Коровиной - Валентина Яськова.

Город заволновался. Так вот оно что, оказывается! Коровина повела ребят в горы, решила рискнуть, и погибли почти все.

- Статью обсуждали даже в трамваях, - продолжает Яськова. - Я читала ее и плакала, не могла поверить. Но больше всего горя статья принесла родителям ребят.

- Почему? Вы считаете, Коровина не виновата в трагедии? - удивляюсь я.

- А вы позвоните кому-нибудь из родственников погибших, - предложила Валентина Николаевна.

Мама 15-летнего Тимура Бапанова Галина Николаевна в 1993 году была замдиректора петропавловского пед­училища. Звоню ей прямо из дома Яськовой.

- «Комсомольская правда»? Разговаривать не буду!

С трудом удерживаю ее:

- Вы уверены, что в гибели вашего сына руководитель группы не виновата?

- Людмиле я доверяла как самой себе. Мы много раз с ней и Тимуром ходили в походы разных категорий. Она - профессионал! И не могла погубить свою группу.

- Общался ли с вами кто-то из следователей, когда все произошло?

- Нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658944" frameborder="0"></iframe> Как искали погибшую на Хамар-Дабане группу.

- Из-за чего, по-вашему, погиб ваш сын?

- В справке о смерти написано: замерз в походе...

- Как можно замерзнуть летом? - еле успеваю спросить я, но собеседница уже отключила телефон.

Вернувшись в Москву, я кинулась в архив, целый день листала подшивку «Комсомолки» за 1993 - 1994 годы, но так ничего и не нашла. Может, та заметка вышла в другом издании, а «Комсомолка» ни при чем?

ГОТОВИТЬСЯ НАЧАЛИ ЗА ПОЛГОДА

Валентина Яськова хорошо помнит, как группа Коровиной собиралась в тот поход. Готовиться начали за полгода. Расписывали рацион на каждый день. Как обычно, Коровина составляла четкий маршрут с хронометражем по часам, распоряжалась, кому какие вещи надо взять. Каждого из ребят она хорошо знала, потому как они не раз бывали с ней в походах.

Они не вернулись из похода

Александр Крысин, 23 года. В 1993 году учился в Бауманке в Москве. С Людмилой Коровиной познакомился подростком. Пришел в турклуб лет в 12 и с тех пор заболел горами. В то лето сдал сессию и рванул на Хамар-Дабан.

Денис Швачкин, 19 лет. Попал в группу случайно. Он тоже был участником турклуба, хорошо знал Коровину. Его взяли вместо парня, которого не отпустили родители. Мол, самое время на сенокос ехать, а ты в горы собрался. Родители Дениса в те дни были на курорте. Сын уехал в Забайкалье, оставив им записку: «Поехал в горы, скоро вернусь».

Тимур Бапанов, 15 лет. Можно сказать, вырос в горах. Его родители увлекались спортивным туризмом.

Татьяна Филипенко, 24 года. Работала секретарем в педучилище. Очень любила горы. Ходила с Коровиной в походы 1-й и 2-й категорий. На Хамар-Дабан собиралась с большим азартом.

Виктория Залесова, 16 лет. Вот кого Коровина не хотела брать, так это Вику. В зимнем походе девочка сорвалась от усталости и закапризничала. Людмиле Ивановне это не понравилось. Но Вика так хотела на Хамар-Дабан, что упросила мать позвонить Коровиной.

- Они при мне разговаривали, - рассказывает Валентина Яськова. - Мать, учительница начальных классов, ручалась за Вику, что она не будет больше капризничать и никого не подведет. Люда кое-как согласилась взять Залесову в группу.

Сама Людмила Ивановна была человеком очень увлеченным. Она жила туризмом, горами. Бывала и на Тянь-Шане, и на Алтае, и в Саянах. В ее спортивной копилке походы разных категорий - от первой и до пятой.

Выжившей Валентине Уточенко в августе 1993-го было 17 лет. Она уехала из родного Петропавловска сразу после окончания училища. И с тех пор здесь никто не знает, где она живет и какова ее судьба.

Людмила Коровина с дочкой Наташей. Фото: Личный архив Валентины Яськовой

«ЗАЧЕМ ТЫ ВОЗВРАЩАЕШЬ МЕНЯ В ЭТОТ КОШМАР?»

Я перелопатила в интернете кучу статей о той трагедии в надежде найти хоть какие-то воспоминания Валентины Уточенко - тщетно. Из заметки в заметку журналисты пишут одно и то же: она отказывается говорить с кем-либо о случившемся на Хамар-Дабане. Но с помощью коллег из челябинской редакции «Комсомолки» удалось найти Валентину в старом обшарпанном общежитии пищепрома.

Сразу узрев во мне журналиста, Валя захлопнула дверь:

- Я не собираюсь с вами разговаривать!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658941" frameborder="0"></iframe> Выдержка из объяснительной выжившей Валентины Уточенко.

Стою задумчиво в коридоре, где, как в той песне, «на 38 комнаток всего одна уборная». Прошло минут 10. Вдруг Валя вышла ко мне.

- Что вам от меня надо?! - она была очень взволнована.

- Мне нужна правда от главной героини, то есть от вас. Я хочу знать, что произошло на Хамар-Дабане.

- Зачем ты возвращаешь меня в этот кошмар? - Валя вдруг перешла на ты. - С мужем 15 лет живем, он только два года назад узнал, что я тоже там была. По телику показали программу об этом случае, и в ней мое фото. Костя аж вздрогнул. Пришлось рассказать. Мне постоянно пишут в соцсетях журналисты, я всех блокирую. Не хочу ничего вспоминать.

- Валя, по-моему, тебе надо выговориться. Ты же 25 лет все это в себе держишь!

- А толку? Все бесполезно. Их уже не вернешь.

Тут она задумалась. Долго смотрела куда-то сквозь меня, а потом спросила:

- Чаю хочешь?

- Хочу.

- Пойдем.

ПРОСТО БЫЛО ОЧЕНЬ ХОЛОДНО

Семья Валентины - она, муж и двое сыновей - ютится в двух маленьких комнатах. Все чисто и аккуратно. Чувствуется твердая женская рука.

- Это произошло на пятый день похода, - начала разговор Валентина. - До того все было нормально. Коровина заранее делала запрос на метеостанцию, и ее заверили, что погода будет хорошая. Поэтому мы тремя группами и вышли на маршруты. Никто не ожидал, что погода поменяется на холод и ливни… Начались оползни.

- Все группы из Казахстана?

- Да, из Петропавловска. Основной маршрут выполняла группа, где шла дочь Коровиной - Наташа. Ей тогда исполнилось 16 лет, и она была руководителем. Наша задача была страховать ее группу. Если бы что-то случилось, мы бы пришли на помощь.

- У вас были рации?

- Нет. Но у наших маршрутов было несколько точек пересечения.

- По карте сможешь вспомнить маршрут?

- Вряд ли, столько лет прошло.

- Это был сложный маршрут?

- Нет, легкий.

- Сколько раз в день вы ели?

- Четыре раза за день точно. Обязательно горячая еда. Разводили костер, готовили. Кроме этого, перекусы на привалах. У нас были крупы, сухое молоко, сухари, тушенка, морковка, свекла, лук, конфеты, шоколадки… По-моему, расчет был исходя из 2400 килокалорий на человека в день.

- Говорят, что вы шли по гольцам, где нет леса, и поэтому готовили на примусах. А на них якобы много не приготовишь.

- Я не помню примусов. Мы спускались в лес и разводили костры. (В августе 1993 года в объяснительной Валя писала, что еду готовили на примусах. - Авт.) Это был мой третий поход с Людмилой Коровиной. Сначала ходили недалеко от Петропавловска, потом на Тянь-Шань. Людмила Ивановна вела у нас черчение, рисование и физкультуру. Я училась по двум специальностям - учитель школьного труда и инструктор школьного туризма, поэтому и оказалась в турклубе.

- Каким человеком была Коровина?

- О! Это была яркая женщина. Высокая, стройная и красивая. Кудри, какой-нибудь обязательно бантик с цветочком или еще что-то. Экстравагантная, всегда ухоженная.

- Замужем?

- Нет, она одна дочь растила.

КАК В ФИЛЬМЕ УЖАСОВ

- Есть мнение, что она виновата в гибели ребят.

- Ни в коем случае! На вершине было очень холодно. Раннее утро. Мы спали. Коровина нас разбудила, велела собрать вещи и спускаться в ущелье. Она пыталась нас спасти. Просто не успела. Ветер был такой сильный, что мы сползали вниз, а не шли. Вдруг Саша упал. У него пошла пена изо рта. Коровина села рядом, обняла его, и все. Больше не вставала. И такой дурдом начался. Причем я не понимаю до сих пор, сколько это длилось по времени. Как фильм ужасов. Все падают, у всех кровь, пена изо рта, из носа кровь течет.

- Как ты спаслась?

- Меня спас Денис Швачкин. Он меня пинал и говорил: «Ползи вниз». Я спустилась. А он не дошел. Я залезла в спальник и провалилась в сон. Или не сон, а забытье. Я не знаю. Очнулась утром. Поднялась наверх.

- Надеялась, что кто-то жив?

- Нет. Я видела, что они все умерли. Я поднялась, чтобы взять карту и компас. Еще закрыла каждому глаза. А как я на реку Снежную вышла, не знаю. Помню, что увидела столбы линий электропередачи и пошла по ним. Видно, не совсем с ума сошла к тому времени. А еще меня словно кто-то вел все это время.

- Кто? Ходили какие-то странные слухи, что спецслужбы вели...

- (Улыбается.) Ангел-хранитель. Выжила с Божией помощью.

- А сколько по времени ты шла?

- Они 5 августа погибли, а 9-го меня подобрали водники. Получается, четверо суток. Помню, стою на берегу, а по реке плывут катамараны.

- Турист Квитницкий, который подобрал тебя, рассказывал, что ты помылась в реке, постирала одежду.

- Я не знаю, может, я и реально там так чудила. Но я помню, что мылась я гораздо позже, когда мы вместе сплавлялись по реке. А вообще я помню, как они обалдели, увидев меня в такой таежной дыре. Причалили, стали расспрашивать. У меня истерика. Стали меня поить валерьянкой, корвалолом. Помню, как потом по дороге лепешки им жарила на крышке котелка. Вода, мука, соль. Сейчас это называется лаваш, а в то время еще не было лавашей.

- Как думаешь, почему они погибли?

- Мне кажется, отек легких начался. По симптоматике подходит - пена, кровь изо рта, сумасшествие.

- Что было, когда ты домой вернулась?

- До Петропавловска меня киевляне довезли. Родителям я ничего не говорила. Молчала. Хотя они видели, что я чернее тучи была. А потом кто-то поздравил их со вторым днем моего рождения. Тут меня и прижали: мол, ты ничего не хочешь нам сказать? И меня как прорвало - говорила все как есть, а они плакали. После этого у меня сразу отказали руки, ноги, спина. В больнице пробыла месяц или два. Еще я долго не ела. Не хотела. Но вылечили, поставили на ноги.

- Почему ты уехала из Казахстана?

- Так жизнь сложилась. Работы не было.

- Валя, а как думаешь, почему ты выжила?

- Я выросла в деревне. Всегда на хозяйстве. Мы там с малолетства делали самую сложную работу. И скот пасли, и на сенокосе, и за дровами на лесоповал ездили. С 4-го класса я занималась лыжными гонками. Я всегда была выносливой, не боялась трудностей и физических нагрузок. Наверное, поэтому.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ

Это было переохлаждение. Но откуда белковая дистрофия?

В 1993 году бурятские судмедэксперты установили при вскрытии, что все туристы погибли от переохлаждения. Вот как рассказывал об этом Константин Югов, начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Бурятия: «Когда к нам поступили на исследование шесть трупов туристов, перед экспертизой поставили задачу - выявить причину смерти. Во-первых, могли ли они погибнуть от переохлаждения? Во-вторых, могли ли они отравиться чем-то? В-третьих, есть ли на телах какие-то повреждения?

Прежде мы внимательно изучили условия, при которых произошла эта трагедия. Надо было определить, что могло убить туристов. Все случилось высоко в горах при низкой температуре и сильном дожде. Плюс большая физическая нагрузка и кислородное голодание. В таких условиях смерть может наступать быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение двух часов. При вскрытии были обнаружены признаки общего охлаждения организма. В мышцах отсутствуют питательные вещества. И это дало основание поставить диагноз - переохлаждение. Кроме того, эксперты выявили у погибших отеки легких и изменения сердца, печени и легких, характерные для белковой дистрофии. Это лишь косвенно позволяет высказаться, что они могли голодать».

ПОСТСКРИПТУМ

Так и нет у меня ответа на несколько вопросов. Почему шесть туристов погибли в считаные минуты?

Из-за чего разные по физической выносливости люди, прошедшие за 4 дня акклиматизацию в высокогорье, упали замертво?

Откуда взялась белковая дистрофия, если, по словам Валентины, вся группа хорошо питалась в походе?

В ближайшее время с помощью специалистов попробую найти ответы.

Если у вас есть что дополнить по этой трагедии, а также по ей подобным, пишите нам: konata@kp.ru

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ЧАСТЬ 1

Бурятский «перевал Дятлова»: Шесть туристов не прошли школу выживания

Уже несколько лет «Комсомолка» ведет расследование самой зловещей тайны ХХ века - гибели группы студентов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Но мало кто помнит, что был еще один очень похожий и загадочный случай в Бурятии (Восточная Сибирь). Что между двумя этими трагедиями общего? (подробности)