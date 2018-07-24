Бурятский «перевал Дятлова»: Шесть туристов не прошли школу выживания

СЕГОДНЯ 01:27 2018-07-24T01:51:43+03:00

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Уже несколько лет «Комсомолка» ведет расследование самой зловещей тайны ХХ века - гибели группы студентов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Но мало кто помнит, что был еще один очень похожий и загадочный случай в Бурятии (Восточная Сибирь). Что между двумя этими трагедиями общего?

В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно умерли шесть туристов из Казахстана - опытный руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней трое юношей и две девушки - Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Виктория Залесова и Татьяна Филипенко. Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина Уточенко - выжила. Чудом, как принято говорить в таких случаях. Эта трагедия тогда озадачила следователей и спасателей. Как могли молодые, крепкие люди погибнуть летом на относительно небольшой горной высоте?

ОПЯТЬ СТИХИЙНАЯ СИЛА

Хребет Хамар-Дабан - место величественное и красивое. Его самая высокая точка - гора Хан-Ула - 2371 метр. Здесь много туристов и летом, и зимой. Вот и в те дни, когда группа Коровиной шла сюда на свою погибель, еще три группы проходили неподалеку. В одной из них была 16-летняя дочь Коровиной Наталья. Мать с дочерью планировали встретиться в конце маршрута - на озере Патовом.

2 августа группа Коровиной бодро отправилась в путешествие. А 9 августа туристы-водники с Украины, проходя катамаранами по реке Снежной, увидели на берегу девушку, которая отчаянно размахивала руками и кричала. Когда к ней подплыли, она бросилась к первому вышедшему на берег человеку. Уткнулась ему в грудь и долго не могла справиться с рыданиями. Это была та самая Валентина.

41-летняя Людмила Коровина, которая вела группу на хребет Хамар-Дабан, была опытным тренером, но что-то пошло не так...

То, что Валя рассказала водникам, отчасти похоже на гибель девяти туристов на перевале Дятлова. Девять туристов под руководством Игоря Дятлова не вышли в назначенное время к финишу. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Погибшие на Хамар-Дабане туристы тоже были легко одеты, а иные и без обуви. Причиной гибели, как и в случае с дятловцами, считается некая стихийная сила. В начале августа хребет накрыл монгольский циклон с дождями и снегом.

Из объяснительной выжившей Валентины Уточенко, которую она написала во время доследственной проверки:

«4 августа вышли на перевал Крутой. Спустились вниз. Шли по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16.00 двигались к высоте Тритранс. Сильный дождь, холод. Остановились на высоте без леса, поставили две палатки. В 4 утра порвало растяжки палаток. Поправили. В 6 утра вырвало кол. Спальные мешки мокрые».

А ПОТОМ ВСЕ СОШЛИ С УМА

Спасатель Валерий Татарников считался одним из лучших старших инструкторов по туризму. Всю жизнь прокладывал маршруты в тайге, водил по ним туристов. В августе 1993 года он вместе с коллегой Владимиром Зиновым искал группу Коровиной.

- Для меня гибель коровинцев - большая загадка, - говорит он. - Тайга - не пустыня, не полярные льды. Если ты опытный турист, каким была Коровина, если ты летом в лесу, то умереть от холода невозможно. 20 минут на разведение костра, и ты спасен.

Но что-то пошло не так. Приблизительную картину трагедии попробуем далее увидеть опять же из объяснительной Валентины:

«5 августа, 10 часов утра. Пришел Крысин (Александр. - Авт.), сказал, что они намокли и замерзают. (Откуда и куда пришел Крысин, не ясно. Возможно, из палатки в палатку? - Авт.) Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. Прошли метров 10, стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз. Но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня (Филипенко. - Авт.) достала тент, и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши (Крысина. - Авт.) были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику (Залесову. - Авт.) вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис (Швачкин. - Авт.) спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура (Бапанова. - Авт.). Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник, укрылась тентом. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше - Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес».

Из семи человек только одна девушка сохранила силы и твердость духа. Другие умерли почти одновременно.

Людмила Коровина (41 год) - тренер-экстремальщик, погибла вместе с пятью своими подопечными. Фото: ok.ru

НЕ ХОТЕЛА УМИРАТЬ ГРЯЗНОЙ И НЕКРАСИВОЙ

Итак, ночевала Валя в лесу, как следует из ее объяснительной. А наутро она решила выходить к людям. Она знала, что где-то неподалеку река Снежная. И если идти по течению, то можно спастись. Но сначала нужно было вернуться к своим, взять карту, еду. Что она и сделала. А еще, если верить воспоминаниям уже упомянутого спасателя Зинова, всех мертвых укрыла целлофановым тентом. Потом под тентом произойдет парниковый эффект, и к моменту прилета спасателей трупы сильно, скажем так, изменятся.

Когда Валентина по карте спустилась к Снежной, поняла, что ей не пройти по скалистым берегам. А вброд нереально из-за мощного течения. К тому же она была сильно простужена - температура, надрывистый кашель.

Тогда Валя и сама стала готовиться к смерти. Умирать грязной и некрасивой девушке не хотелось. Залезла в ледяную воду и помылась с головы до пят. Достала из рюкзака чистые вещи, оделась. Остальное постирала, даже спальник, и развесила на ветках сушиться.

И вдруг из-за поворота реки показались яркие катамараны!

- Как вспомню эту картину, так сердце сжимается, - рассказывает украинский турист-водник Александр Квитницкий. - Стоит на берегу девчушка - кричит, руками машет. Да так отчаянно, что мы сразу поняли - беда. Когда вышли на берег, она бросилась к одной из наших участниц и долго рыдала у нее на груди. Сбивчиво рассказывала, что погибли люди и как ей страшно.

Туристы отвезли Валю в спасательную службу в Слюдянке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658941" frameborder="0"></iframe> Выдержка из объяснительной выжившей Валентины Уточенко.

Разговариваю со спасателем Владимиром Зиновым.

- Плохая погода - не причина для смерти, - уверен Зинов. - Коровина вела группу по гольцам (безлесые верховья. - Авт.), а стоило спуститься в лес, и ты в безопасности. Развел костер, приготовил еду, обогрелся, и все.

- Почему они этого не сделали?

- Говорят, Коровина была экстремальщицей. Она повела ребят с минимумом еды и одежды. Наверняка хотела проскочить этот тяжелый маршрут налегке. Хотя любой турист, бывавший на Хамар-Дабане, знает, что летом нужно брать с собой теплые вещи. Погода непредсказуемая. А у них и курток-то не было.

- А от минимума еды они могли голодать?

- Август на дворе! - отвечает Зинов. - Грибы, ягоды, черемша. Если бы не монгольский циклон, они бы проскочили.

Зинов считает, что у туристов случилась «горняшка» - горная болезнь. Она возникает на высоте более 2000 метров от кислородного голодания. Ребята погибли на высоте 2300. Слабость, головная боль, тошнота сопровождают «горняшку». В объяснительной Вали про тошноту ничего не сказано. Хотя слабость и апатия налицо. Но почему они не спустились к спасительному лесу? ..

Они не вернулись из похода

НАКАЗАНИЕ ХАМАР-ДАБАНА

За поиски погибшей группы отвечал заслуженный спасатель России Юрий Голиус. Двадцать семь лет Юрий Евгеньевич возглавлял бурятскую спасательную службу, но более страшной трагедии в его практике не случалось.

- Меня удивила ее сила воли, - воспоминает Юрий Евгеньевич. - Пережить такое и не сойти с ума! Я до сих пор помню, как она подробно и четко отвечала на мои вопросы. Рассказывала про маршрут, погоду, как они передвигались. Еще и закрыла глаза погибшим товарищам. Вот это самообладание!

Искали ребят почти неделю. Нашли - ужаснулись. 25 лет прошло, а Голиус рассказывает об этом с дрожью в голосе:

- Это была страшная картина. Ребята лежали на небольшом выступе, кто-то прижавшись друг к другу, кто-то чуть поодаль. Глаз нет. В пустых глазницах и приоткрытых ртах копошатся черви. Мы упаковали тела в полиэтиленовые мешки. Когда летели в Улан-Удэ, запах в вертолете стоял невозможный..

Юрий Голиус уверен - туристов погубила их руководитель Людмила Коровина:

- Я знал ее задолго до этого случая. Очень красивая, волевая, спортивная. Как-то раз пересеклись с ней на севере Байкала в Хакусах. Людмила с двумя мальчишками, лет 16 - 17 на вид, спустилась с гор в наш лагерь. Ребята выглядели слишком изможденными. Один из них даже топор не мог поднять, чтобы дрова наколоть. Мы дали им чай, хлеб. Они набросились так, словно никогда ничего не ели. Коровина сказала, что практикует школу выживания. Когда группа идет в поход с минимумом еды и одежды. Так якобы она их воспитывала, чтобы были готовы к непредвиденным ситуациям. Я возмутился. Это же подростки!

- Вы полагаете, что и на Хамар-Дабане Коровина практиковала школу выживания?

- Да, я уверен. Мы нашли последнюю стоянку группы, где они завтракали. Так вот на этом месте мы нашли одну пустую банку из-под тушенки. Холод, дождь, снег пробрасывает, а Коровина, выходит, распорядилась одну банку тушенки на семерых разделить. Я думал: может быть, обертки от конфет или шоколада найду. Ничего! Вот так они и ели - по чуть-чуть. Неудивительно, что все разом умерли. Организмы истощились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658944" frameborder="0"></iframe> Как искали погибшую на Хамар-Дабане группу.

- Но Валя выжила. Да еще сумела спуститься до Снежной.

- Она говорила нам, что постоянно грызла золотой корень. В нем море витаминов. Этим и спаслась.

- А остальные корень не ели?

- Не знаю. Но у каждого в рюкзаке по корешку лежало. А у Коровиной мы нашли два больших мешка высушенных и нарезанных на части кореньев. Видимо, за пару дней до гибели она делала длительную остановку, и вся группа собирала на склоне золотой корень. Думаю, за это ее природа наказала. Нельзя так много корня собирать.

- Зачем ей столько корня?

- На продажу, скорее всего. Хамар-Дабан этого не прощает. Нужно брать только столько, сколько требуется на день.

Маршрут экспедицииФото: Алексей СТЕФАНОВ

P. S.: Выжившая Валентина Уточенко никогда не рассказывала о том, что произошло. После окончания училища она вовсе уехала из родного Петропавловска, чтобы ничего не напоминало о тех страшных днях. И только корреспонденту «Комсомолки» удалось найти ее и взять эксклюзивное интервью.

Окончание - в следующем номере.

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Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор неясно, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)