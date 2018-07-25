В Белом доме объяснили, почему Трамп считает, что Россия будет помогать демократам

СЕГОДНЯ 02:27 2018-07-25T02:35:58+03:00

Ранее президент США заявил, что опасается российского вмешательства в следующие выборы, причем Москва якобы будет не на стороне республиканцев

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Президент США считает, что Россия будет помогать американским демократам на выборах в конгресс, потому что они – оппозиция. Так объяснил недавнее заявление своего босса заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, Дональд Трамп написал в Twitter, что опасается российского вмешательства в следующие выборы, причем наша страна якобы будет на стороне демократов, потому что «ни один другой президент не был по отношению к России жестче меня». И добавил, что в Москве «определенно не хотят Трампа».

Хоган Гидли счел необходимым растолковать слова хозяина Овального кабинета.

«Он считает, что они (русские – прим.) будут вмешиваться (в выборы в конгресс – прим.) в интересах демократов [...], поскольку демократы являются оппозиционной партией. Поэтому, когда он написал в Twitter это сообщение, именно на это он обращал внимание», - приводит слова представителя Белого дома ТАСС.

Стоит отметить, что Трамп, говоря об упорно приписываемом Вашингтоном Москве вымышленном «вмешательстве» в выборы 2016 года, периодически заявляет, что Россия вообще не хотела, чтобы он стал президентом.