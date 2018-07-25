Спасенные из тайской пещеры дети ушли в монастырь

СЕГОДНЯ 17:25 2018-07-25T17:32:23+03:00

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После 17 дней заточения в полузатопленной пещере на севере Таиланда 11 мальчиков-футболистов и их тренер Экапол Чантхавонг решили стать послушниками. Школьники приняли такое решение, чтобы за время пребывания в буддийском монастыре намолить положительную карму для погибшего во время их спасения спасателя-водолаза, бывшего морского котика Самана Кунана.

Во время цремонии посвящения в послушники ребятам сбрили волосы, вручили оранжевые одежды монахов и плошки для сбора подаяний. Известно, что двенадцатый участник команды не смог стать послушником, потому что исповедует ислам. Но это не помешало ему присутствовать на обряде.

Во время цремонии посвящения в послушники ребятам сбрили волосы, вручили оранжевые одежды монахов и плошки для сбора подаяний.Фото: REUTERS

Напомним, 23 июня детская футбольная команда «Лесные вепри» вместе с 25-летним тренером отправилась на прогулку в 10-километровую пещеру Кхао-Луанг (это в горной местности, в 170 километрах от Бангока). Из-за разразившегося тропического ливня подземелье оказалось затоплено, а дети - отрезаны от единственного выхода. Почти сотня спасателей, дайверов и военных водолазов искали школьников. Это было настоящим чудом, когда живых и здоровых ребят удалось найти в одном из гротов, в четырех километрах от входа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659635" frameborder="0"></iframe> Из-под земли достали!.За их судьбой следил весь мир. Мальчиков более двух недель не могли вызволить из пещеры! И вот, наконец, можно вздохнуть с облегчением. Спасибо спасателям всех стран, прибывшим на помощь.

Вообще временные послушания в буддийских монастырях - это часть традиций тайского общества. Например, перед вступлением во взрослую жизнь многие юноши на время уходят жить в монастырь. Некоторые затем выбирают путь монашества и посвящают этому всю жизнь. Что касается наших героических мальчишек, то они проведут в монастыре девять дней. Затем и перед ними встанет выбор: или вернуться к обычной жизни и продолжать заниматься спортом или остаться в монастыре навсегда. Решение за ними. Уже известно, что 25-летний тренер «Вепрей» Экапол все-таки решил стать монахом.

Перед пострижением ребята вознесли благодарственную молитву за свое спасение позолоченной статуе Будды и почтили память погибшего спасателя.

КСТАТИ

Чтобы выжить в тайской пещере, тренер научил детей медитации

Многодневная спасательная операция по выводу из полузатопленной пещеры Кхао-Луанг детской футбольной команды «Лесные вепри» благополучно завершилась 10 июля. Все 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер Эккапол Чантавонг были эвакуированы и доставлены в больницу, где их осмотрели врачи (подробности)