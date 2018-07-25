2018-07-25T19:16:37+03:00
Звезды

«Она хочет, чтобы я забрал Полину обратно к себе!»: Отец 10-летнего ребенка Даны Борисовой не понимает, чего добивается телеблондинка

Максим Аксенов уверен, что Полина счастлива с мамой
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Дана Борисова с дочкой.Дана Борисова с дочкой.
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Не успели мы сообщить радостную новость, что Дана Борисова помирилась с отцом своей дочери и теперь девочка будет жить с ней, как в семье телеведущей возник новый скандал.

- Воссоединения с дочерью не произошло. Согласно решению суда, проживание Полины официально закреплено за единственным опекуном и отцом, который соответственно несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь. Более того, у нас не определен даже порядок общения меня с моей дочерью. Я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец, - написала в своем Инстаграме Дана Борисова.

Переписка Даны с отцом свой дочки.

Переписка Даны с отцом свой дочки.

Кстати, в этот момент рядом с телеведущей находилась ее 10-летняя дочь Полина.

Сложно сказать, какие претензии теперь у Даны к отцу ребенка. Ведь мужчина отпустил Полину с Даной за это лето два раза в отпуск и теперь девочка гостит у матери.

- Я очередной раз в шоке от Даны, - сказал «КП» Максим Аксенов. - Дана грозит мне судами и передачами, чтобы я забрал Полину обратно к себе! Как я и говорил, ребёнок ей не нужен, вся её псевдоборьба за Полину только ради шоу и денег. Полина хочет быть с мамой, и я не против этого. А как папа, я помогал, помогаю, и буду помогать.

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После публичного признания в зависимости от алкоголя и наркотиков (и последующей реабилитации в Таиланде) жизнь Даны Борисовой кардинально изменилась. Дочь телеведущей забрал к себе на воспитание отец Полины - бизнесмен Максим Аксенов. Точнее, когда Дана поняла, что не справляется с воспитанием ребёнка из-за зависимости, она попросила отца Полины взять девочку к себе. (подробности)

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