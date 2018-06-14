Александр Головин: «Ювентус»? Я сейчас в сборной, сейчас все мысли только о чемпионате мира

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-14T23:03:54+03:00

Александр Головин был одним из лучших на поле в матче с саудовцами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Две голевых передачи, красавец-гол со штрафного, участие еще в одной голевой атаке – 22-летний Александр Головин показал, что у сборной России есть будущее. Хотя сам он после матча рассказал журналистам, что себя героем не считает

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- Александр, вы поучаствовали в четырех голах из пяти. Чувствуете себе одним из главных героев этого матча?

- Нет, не чувствую. Здорово сыграла вся команда. Все выложились полностью, хорошо подготовились, и вот первый результат. Но легким матч кажется только по счету. Саудовская Аравия хорошо контролировала мяч. В каких-то моментах тяжело было вступать в отбор, они очень техничные ребята, но мы готовились, знали что играют они иногда авантюрно, и мы вовремя их накрывали прессингом.

- В какой момент поняли, что это будет разгром, что все получается, что победа идет в руки?

- На 93-й минуте. Когда забил пятый. Но тут разницы нет 1:0, 5:0 или 10:0. Эта победа принесла нам 3 очка. Но все спокойны, потому что еще ничего не решено, и случится может всякое.

- Давление на сборную спало?

- Да не было особенного давления. Было волнение, я старался не обращать на него внимание, готовился и готовился… Вот сейчас будем готовится ко второй игре, и ни о чем не будем таком думать.

- И о слухах, которые вас отправляют то в «Ювентус», то в английские клубы?

- Нет, я это отставил в сторону, сейчас я на это не обращаю внимания. Идет чемпионат мира, я в сборной, сейчас все мысли только об этом.

- Думали уже, как остановить Салаха?

- Мы будем думать, как остановить всю сборную Египта. Потому что это сильная команда, там есть не только Салах, но много других сильных игроков.

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