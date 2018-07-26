«Монако»: русский владелец, сын председателя КГБ в команде и деньги из воздуха

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-26T14:52:53+03:00

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Самый дорогой футболист России Александр Головин в качестве продолжения карьеры выбрал «Монако». И теперь всем, кому небезразлична судьба сборной России, придется следить за клубом из крохотного княжества. «КП» подобрал несколько фактов про «Монако», которые позволят вам быстрее втянуться.

Русский владелец Рыболовлев. Кто это?

За Головина сцепились два российских миллиардера: на полузащитника претендовали «Челси» Романа Абрамовича и «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Победил бизнесмен из Перми. Рыболовлев сделал состояние, скупив в 1990-е акции «Уралкалия». В 2010 он их продал структурам Сулеймана Керимова примерно за 5,3 млрд. долларов и переехал в Монте-Карло. Сейчас состояние Рыболовлева оценивается в 6,8 млрд долларов, это 18-е место в списке «Форбс» богатейших людей России.

В Монако Рыболовлев и приобрел в 2011 году княжеский футбольный клуб. Все думали, для того, чтобы легализоваться, стать своим в Монте-Карло и заслужить расположение князя Альбера - большого любителя спорта. А Рыболовлев неожиданно за каких-то три года сделал из убыточной команды второй лиги машину по зарабатыванию денег.

Дмитрий Рыболовлев купил футбольный клуб "Монако" еще в 2011 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продажа Мбаппе или на чем зарабатывает «Монако»?

«Монако» навострился скупать молодых футболистов, обкатывать и доводить их до топ-уровня, чтобы потом перепродавать в клубы-монстры типа «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». На этом «монегаски» сделали 500 млн евро! Это очень и очень круто.

Список самые удачных сделок «Монако» впечатляет.

- Купили 17-летнего Антони Марсьяля у «Лиона» всего за 5 млн евро, а спустя два года продали в «МЮ» за 60 млн. евро.

- Бернарду Сильва был куплен у «Бенфики» за 15,8 млн евро, и продан потом в «МанСити» за 50 млн. евро.

- Бенжамин Менди был куплен за 12 млн евро у «Марселя», и продан в тот же «МанСити» за 57 млн. евро.

- Тимуэ Бакайоко был приобретен у «Ренна» за 8 млн. евро, и спустя три года пристроен в «Челси» за 45 млн. евро.

- Килиан Мбаппе вообще обошелся в 0 евро - он воспитанник клуба. «ПСЖ» заплатил за него 180 млн евро! Эти деньги обеспечили академию «Монако» на 25 лет вперед. А доходность клуба летом 2017 года зашкаливала за 600 процентов!

Килиан Мбаппе в форме родного для него клуба. Его продажа обернулась сверхприбылью для "Монако".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список удачных сделок можно продолжать. А на Александра Головина возлагаются похожие надежды. Год ему дают на адаптацию в Монте-Карло, второй - на то, чтобы заявить о себе в полный голос. Если все пойдет по плану через пару лет Головина продадут миллионов за 50, к примеру, в тот же «Челси».

В «Монако» играл внук последнего председателя КГБ

«Монако» - российский клуб. Дела в нем контролирует россиянин Вадим Васильев, он и вел переговоры о переходе Головина с ЦСКА. Васильев рассказывал, что в клубе есть еще русскоязычные люди, и кто-то обязательно будет находится постоянно рядом с Александром. А у сайта клуба есть версия на русском языке - много таких топ-клубов Европы вы знаете?

Кстати, в команде еще несколько месяцев назад числился Вадим Бакатин - внук последнего председателя КГБ СССР. Он играл в одной команде с Мбаппе, но вряд ли станет приятелем Головина - Бакатин недавно покинул «Монако» ради учебы в Англии.

Футболисты "Монако" празднуют забитый гол.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй клуб Франции

Формально «Монако» - не французский клуб, а представитель отдельного княжества с населением в 40 тысяч человек. Но исторически с 1930-х годов выступает в чемпионате Франции, и в последние годы очень успешно - в позапрошлом сезоне был чемпионом, отодвинув сам «ПСЖ», в прошлом - заняли 2-е место. Тренирует команду португалец Леонарду Жардим, которого летом заманивали в "Челси". А красно-еблые цвета клуба защищают такие звзеды как Субашич (вы его должны помнить по сборной Хорватии), Юри Тилеманс (Бельгия), Радомель Фалькао (Колумбия)...

А пару лет назад во французской Лиге 1 стали возмущаться: как так, все французские клубы платят огромные налоги, а у княжеского «Монако» такой нагрузки на бюджет нет! Был слух, что клуб из Монте-Карло даже уйдет в какой-нибудь другой чемпионат, в Италию, или даже Испанию. Но все обошлось.

КСТАТИ

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