Ксения Собчак на волне слухов о беременности опубликовала фото в купальнике

СЕГОДНЯ 02:50 2018-07-27T02:59:01+03:00

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Уже два месяца поклонники Ксении Собчак не устают обсуждать фигуру теледивы – и все из-за упорных слухов о том, что телеведущая ждет второго ребенка. «Интересное положение» Ксении подтверждают ее знакомые, однако сама Собчак домыслы о своей беременности не комментирует, но при этом и не отрицает. В Инстаграме телеведущей, некогда пестревшем снимками ее стройной фигуры, теперь появляются кадры Ксении в просторной одежде или исключительно по пояс. Складывается ощущение, что 36-летняя теледива намеренно подогревает интерес к себе. А чтобы он не угасал, Ксения поделилась на своей страничке снимком в купальнике. Правда, живот при этом телеведущая старательно прикрыла.

Ксения сейчас отдыхает в Испании, на острове Ибица: катается с друзьями на яхте и загорает на палубе в белоснежном закрытом купальнике.

- Первое упражение: обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения «грубого фотошопа», отвратительного целлюлита» и «жуткого» купальника, - обратилась Ксения к своим фолловерам.

Те, впрочем, никакого целлюлита и фотошопа на снимке не обнаружили. И только отметили, что даже если у телеведущей и есть животик, то она намеренно прикрыла его. Точно также Ксения поступала во время первой беременности, публикуя в Инстаграме фотографии со спины или по пояс.

На днях телеведущая поделилась в своем блоге видеороликом из спортзала, сделанным во время тренировки. Ксения рассказала, что наконец-то нашла личного фитнес-тренера, который ее устраивает и помогает ей худеть. Тем самым намекнув, что она не беременна – мол, просто поправилась.

- Шоу «дрессированный тюленчик». Все -таки очень важно найти такого Изверга Тренера в спортзале, с которым тебе комфортно, - написала Собчак. - А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь - обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2-х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее - не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я - спустя месяц похожа на человека ,а не на упитанную свинку.

Впрочем, поклонники теледивы подозревают, что видео тренировки могло быть снято гораздо раньше, когда еще Собчак не была беременна.