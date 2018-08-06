Сестры Хачатурян, убившие своего отца, в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:17 2018-08-06T12:53:11+03:00

Все три девушки находятся в одном учреждении, но в разных камерах [видео]

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СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах.

- В одной они никак не могут оказаться. Они же фигуранты одного дела, - разъяснил Иван Мельников. - Старшая Кристина и младшая Мария в «одиночках» пока. Правда, у Марии есть телевизор. А вот Ангелине повезло больше - у нее две соседки. Конечно, они помогут ей быстрее освоиться. В ближайшие дни все три уже переедут в обычные камеры.

Раны на руках и ногах у сестер еще не зажили. Члены ОНК обратились в медчасть по поводу перевязки.

- Также мы попросили администрацию СИЗО уделить особое внимание безопасности девочек. В прессе были сообщение о том, что их отец на постоянной основе снабжал сидельцев в тюрьмах и СИЗО. То есть его здесь хорошо знают, мало ли, как это может отразиться на его дочерях.

Но не об этом беспокоятся девочки. Больше всего Мария, Ангелина и Крестина переживают, что теперь совсем не могут видеться.

- Каждая попросила привет сестрам передать. Все плачут. Вид зареванный. Маму тоже вспоминают. Как я понял, им удалось достаточно много времени провести с Аурелий пока шли следственные действия. Им даже удалось о жизни немного поговорить, ведь они практически не виделись с мамой последние 3 года.

Больше всего сестры переживают, что теперь совсем не могут видеться.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Снова в школу

Мария и Ангелина учились в одном классе. И не смогли закончить школу - отец не пускал их на уроки. Из-за постоянных пропусков обе девочки даже не были допущены до ЕГЭ. В итоге остались без аттестата.

- В следственном изоляторе №6 содержатся несовершеннолетние, - говорит Мельников. - Поэтому СИЗО заключил договор со школой, и все дети могут учиться, пусть и в стенах тюрьмы. Мария и Ангелина с сентября тоже пойдут в тюремную школу. Они смогут закончить 11 класс и экзамены тоже сдать.

Но самое главное, у девочек все еще нет абсолютно никаких вещей. В чем их арестовали, в том они до сих пор и одеты. Мама Аурелия не смогла прийти в квартиру, где жила семья, хоть она там и прописана. Родственники покойного поменяли замки - вход ей туда теперь заказан. Сейчас женщина покупает что может, а некоторые вещи отдают друзья - знакомые. Одеть и обуть вот так с нуля троих не так-то просто для скромного продавца.

Мать девочек, Аурелия, в помещении суда.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Мы попробуем организовать, чтобы самые необходимые вещи были переданы в максимально короткие сроки. Насколько только это возможно. Главное, родственникам подготовить посылку.

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Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

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