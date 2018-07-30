Вплоть до пожизненного: следствие ужесточило обвинение сёстрам, убившим своего отца

30 Июль 23:38 2018-07-31T00:00:38+03:00

По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове. Фото: vk.com

Жестокость совершенного подростками преступления поразила даже опытных сыщиков. Как и обращение родного отца с собственными дочерьми: Михаил не раз угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием [аудио, видео]

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30 июля в Останкинском суде Москвы решали дальнейшую судьбу трех красавиц-сестер: 17,18 и 19 лет. Девушкам, зарезавшим родного отца, следствие ужесточило статью: с «Убийства» на «Убийство, совершенное группой лиц». И если по первому пункту им грозило до 15 лет тюрьмы, то по нынешней статье закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Но пока следствие только началось: суд продлил сестрам срок задержания под стражей всего на 72 часа.

А начиналось все незаметно: на людях эта семья, хоть и неполная, выглядела благополучно. Заботливый, набожный отец и три красавицы дочки, квартира, дорогая иномарка, пышные семейные торжества. Никто не видел (а может, просто не хотел замечать), что дома у образцового семейства творится настоящий ад. Жуткие подробности вскрылись лишь после того, как дочери гурьбой и с особой жестокостью зарезали «любимого папу»…

ЦЕЛИЛИСЬ ПРЯМО В СЕРДЦЕ

Все случилось вечером в пятницу в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе. Около 19.30 из окна двушки на третьем этаже, где жили Хачатуряны, раздался крик: «Убивают!» А уже через несколько минут, когда перепуганные шумом соседи вызвали «Скорую» и полицию, в общем предбаннике на две квартиры нашли изрезанное тело главы семейства - 57-летнего Михаила Хачатуряна.

Местные уверены, что Михаил приторговывал наркотой, да и сам был большим любителем дури.

Одна из сестер, 19-летняя Кристина, держалась за плечо, пытаясь унять кровь: потом девушка объяснит следствию, что отец набросился на нее с ножом и ей пришлось обороняться. Тем не менее в СК полагают, что это было преднамеренное и даже спланированное убийство.

- В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания, - прокомментировали в пресс-службе столичного следственного управления.

Жестокость совершенного хрупкими подростками преступления и слаженность их действий поразили даже опытных сыщиков. По одной из версий, 17-летняя Мария Хачатурян нанесла отцу около 40 ударов ножом в шею и грудь, 18-летняя Ангелина била его молотком по голове, а старшая Кристина распылила жертве в лицо газовый баллончик, после чего добила: всадила нож прямо в сердце. Михаил Хачатурян умер страшной смертью. Но, по словам знакомых, его девочки жили в еще большем аду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ВОЗНЕНАВИДЕЛ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ УХОДА ЖЕНЫ

«Комсомолка» побывала в том самом доме, где жили Хачатуряны. Среди соседей Михаил слыл криминальным авторитетом. Нажитых в лихие девяностые денег и связей хватало, чтобы до сих пор ни в чем себе не отказывать. По крайней мере официального места работы у мужчины не было, регулярно он ходил разве что в церковь. Много молился, помогал местным храмам. Но в обыденной жизни был настоящим тираном.

- Я лично сталкивалась с Хачатуряном и знаю, что это за человек, - рассказала «КП» жительница дома на Алтуфьевском шоссе Татьяна Белевцова. - Несколько лет назад я вместе с 10-летней внучкой позвонила в его квартиру и попросила отогнать от подъезда машину. У него была привычка ставить свой внедорожник чуть ли не к дверям. Тот вышел с винтовкой и начал мне угрожать. Внучка страшно перепугалась. Я подала заявление в полицию, но уголовное дело развалилось. Деньги решают все…

Местные уверены, что Михаил приторговывал наркотой, да и сам был большим любителем дури. Отсюда и буйный нрав, и немотивированная агрессия. Поначалу больше всех доставалось жене, но четыре года назад, не выдержав побоев, женщина сбежала от деспота на другой конец Москвы. Вместе с ней уехал и сын Сергей (сейчас ему 21 год). Отец его недолюбливал, считал, что настоящий мужик должен с юности жить самостоятельно. А вот дочки остались с папой - и стали его новыми жертвами.

- На людях он называл их «мой ангел», на дни рождения закатывал шумные вечеринки, - рассказывает соседка и подруга девушек Ирина. - Но все это было показухой: на детские праздники он приглашал не мальчишек и девчонок, а своих друзей. Над дверью квартиры установил камеру и отслеживал все передвижения дочерей. Воспитывал их криками и тумаками, девчонки постоянно прятали синяки на теле. У них дома был лабрадор, и однажды, обнаружив пару волосков на ковре, он заставил дочь есть шерсть. Дошло до того, что даже в школу их не пускал, из-за этого младшие завалили ЕГЭ, а у Кристины пошли сплошные хвосты в медучилище. Дома девчонки были у него как прислуга. А ведь они очень хорошие - вежливые, доброжелательные. Не заслужили такой жизни.

Издеваться над дочками Михаил начал несколько лет назад, когда мать девочек ушла из домаФото: СОЦСЕТИ

«ШЛЮХАМИ БЫЛИ - ШЛЮХАМИ И СДОХНЕТЕ»

Но побои - далеко не самое страшное, что пришлось пережить трем сестрам с отцом-тираном. По словам задержанных, глава семьи несколько лет заставлял их ублажать его сексуально. В переписке с подругами девочки обсуждали, что в полицию обращаться бесполезно: с такими связями дело все равно замнут.

- Старшая дочь два года назад не смогла вытерпеть такой жизни и после очередного намека со стороны отца на интимную близость попыталась покончить с собой, - продолжает Ирина. - Повезло, что сестры вовремя вызвали «Скорую», Кристину удалось откачать. В больнице она пролежала около двух недель под капельницами. Казалось бы, такой инцидент должен заинтересовать полицейских, но и тут отец выкрутился. Он дал взятку в больнице, после чего получил справку, что ребенок… простудился! Не хочу оправдывать убийство, но Михаил был настоящим чудовищем.

Возможно, в этом кто-то и усомнился бы, но у сестер сохранилась переписка с отцом в мессенджере. В апреле, когда Хачатурян находился в отъезде, в гости к девушкам пришел родной брат с другом. Когда всех пятерых в квартире увидела родственница и сообщила главе семейства, разразился скандал. Михаил обвинил дочерей в проституции, а их брата - в сутенерстве. В трехминутных записях столько мата, что, если его убрать, остается лишь несколько предложений. Но суть понятна: Михаил угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием.

За несколько месяцев до убийства Михаил Хачатурян надиктовывал дочерям аудио с угрозами 00:00 00:00

- Он в квартиру не заходил, он на улице стоял - да, говоришь? А теперь он уже в комнате, да? - кричал в трубку разъяренный папаша. - Уматывайте по-хорошему. До моего приезда чтоб вас не было! Я вас публично в групповую изнасилую! Вы деньги хотели заработать? У вас денег не было, он вам клиента привез! Ангелина, сосать будешь беспрерывно, поняла, Ангелина? Да я могу всем видео показать, что ты делала! Вы шлюхи были - шлюхами и сдохнете! Буду бить за все… Убивать буду, уйдите, не доводите до греха!

Почему даже после этого сестры не ушли к матери - вопрос открытый. Во вторник на суде, где решался вопрос об аресте девушек, общаться с журналистами женщина не пожелала.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Брат отказался от девушек, а соседи собирают подписи в их защиту

Несмотря на сложные отношения при жизни, после убийства отца Сергей Хачатурян оправдал отца за рукоприкладство - мол, это еще не значит, что человек плохой. И выступил против сестер.

- Тот образ, который рисуют подружки моих сестер, не соответствует действительности. Они просто хотят избежать наказания, - заявил парень журналисту «КП».

Кроме того, Сергей назвал сестер «давно потерянными людьми» - есть версия, что девочки вслед за отцом употребляли наркотики. По словам соседей, во время отъезда главы семьи из квартиры не единожды несло травкой, грохотала музыка. Тем не менее во дворе уже начали сбор подписей в поддержку сестер - документ планируют направить в Следственный комитет. Если будет доказана вина, старшим сестрам грозит до 15 лет за решеткой, младшей - до 10.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662408" frameborder="0"></iframe> Видео из зала суда, где решается судьба трёх сестёр, убивших своего отца.

КСТАТИ

Из квартиры изъяли целый арсенал

Участковый пункта полиции № 77 Михаил Калашников на участке всего три месяца. За время службы жалоб на Хачатуряна не поступало.

- Если бы убитый торговал наркотиками или издевался над дочерьми, мне бы сообщили - я ведь общался с жильцами, - рассказал полицейский. - Но сигналов не было.

Между тем из квартиры Хачатуряна следователи изъяли не только орудие убийства, но и целый арсенал оружия: арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер.

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