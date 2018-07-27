Стивен Сигал на «Жаре»: «Сигара мира» с Марией Захаровой, «обнимашки» с Седоковой и съемки в фильме с Лепсом и Киркоровым

СЕГОДНЯ 08:50 2018-07-27T09:26:52+03:00

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В этот четверг, 26-го июля, в Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара». На это событие слетелись не только отечественные звёзды, но и зарубежные. Все имена мы пока не знаем, но вот на открытии выступил сам Стивен Сигал. Этот человек может не только с напряженным лицом ходить по поезду Москва-Одесса и убивать врагов лёгким движением ноги, но и неплохо петь. На сцене он исполнил вполне себе приличный блюз, а так же спел песню дуэтом с Эмином. А под конец по-русски сказал «Я люблю вас!» и признался в тёплых чувствах к Баку.

Репетиция дуэта Сигала и Эмина на фестивале в БакуФото: Михаил ФРОЛОВ

А в тёплых чувствах к самому Сигалу призналась представитель МИД РФ Мария Захарова.

- А в Баку «Жара». Эмин устроил грандиозный праздник, по случаю которого раскурили сигару мира со Стивеном Сигалом, - написала на своей страничке в фейсбуке директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел.

Селфи со Стивеном Сигалом выложила Мария ЗахароваФото: Facebook

Актёру явно жарко - он носил с собой мини-вентилятор, которым разгонял горячий воздух вокруг себя. Не удивительно - ночью температура не опускалась ниже 29 градусов. А еще и горячие девушки вокруг! Артист с удовольствием сделал несколько фото с нашими звёздами - например, с Анной Седоковой. Но вёл себя, к слову сказать, прилично.

Артист с удовольствием сделал несколько фото с нашими звёздами - например, с Анной СедоковойФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Мы, помятуя прошлогодний визит на «Жару» Тилля Линдеманна из Rammstein, уже ждали нового романа. Но Сигал остался верен своим принципам, и ушёл с вечеринки в одиночестве.

Легендарный актер на красной дорожке "Жары"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но, тем не менее, в Баку кроме концертов ему есть чем заняться. Эмин рассказал «Комсомолке», что его зарубежный друг поработает в Азербайджане и по своей прямой специальности:

- Мы уговорили его сняться в нашем фильме «Жара в Баку». Сигал станет одним из 58 артистов, которые примут участие в этом грандиозном событии - Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом и другими топ-звездами. Говорите, главное, чтобы все остались живы? Действительно, Стивен очень опасен, но у нас есть азербайджанец Хосе Мамедов, которые может противостоять любой силе (напомним, что у Эмина есть альтер эго - тот самый Хосе, пафосный бандит-нескладеха, который вечно попадает в нелепые ситуации. До этого мы видели Хосе в клипах Агаларова, но видимо теперь пришла очередь и большого экрана).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/661960" frameborder="0"></iframe> Стивен Сигал на «Жаре».Елена ЛАПТЕВА

КСТАТИ

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