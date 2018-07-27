«Украинские музыканты пытаются усидеть на двух стульях»: Вадим Самойлов ответил дезертирам с «Нашествия»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-27T12:57:41+03:00

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За неделю до крупнейшего музыкального события лета, рок-фестиваля «Нашествие», многие коллективы от участия отказались. Дескать, «у вас в партнёрах — Минобороны, а мы против милитаризма». Ну-ка ты, на полях «Нашествия» выставка боевой техники будет, ужас-ужас!

В числе отступников — группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Дистемпер», исполнительница Монеточка и некоторые другие. Впрочем, на деле мотивы многих из них — не столько благородный пацифизм, сколько заурядная «двойная мораль». Об этом в эфире Радио «Комсомольская Правда» заявил один из основателей культовой рок-группы «Агата Кристи», многократный участник «Нашествия» Вадим Самойлов.

— У каждого из «отказников» совершенно своя история. Та же «Пошлая Молли» — родом из Харькова. Сфотографирует их кто-нибудь рядом с российскими танками на «Нашествии» — у ребят будут проблемы с СБУ. Далее, «Дистемпер» считался главным музыкальным коллективом движения «Антифа» [левые активисты-«антифашисты» — Ред.]. Ну, ска-панк, пацифизм — наверное, тут в демарше хоть какая-то логика есть.

А вот коллективы «Элизиум» и «Порнофильмы» уже несколько лет выступают на фестивале «Файне мисто» в Тернополе, где и образцы военной техники выставляются, и акции «в поддержку АТО» проходят. Что ж, поддерживают они украинскую точку зрения на события в Донбассе — пожалуйста. Ну сказали бы правду — «мы на другой стороне баррикад». Но нет, выдумывают «антимилитаризм». Усидеть на двух стульях пытаются. Это их не красит… А Монеточка — она девочка двадцати лет, под пианино поёт. Может, действительно себя возле танков не представляет. Хотя я бы на её месте попробовал.

Полную версию интервью с одним из отцов русского рока читайте в «КП» в ближайшее время.

МНЕНИЕ

Рокер танков не боится

Дмитрий СТЕШИН

Несколько музыкальных групп, второго и третьего эшелона известности, демонстративно отказались выступать на главном рок-фестивале страны – «Нашествии». Почему? (подробности)