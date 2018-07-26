Рокер танков не боится

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-26T14:41:33+03:00

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Причина отказа – глубокий пацифизм музыкантов. Там, на «Нашествии», оказывается, будет выставка танков – а это неприемлемо и невыносимо, это ранит мирные музыкальные души. Громкость скандала во сто крат превысила известность музыкальных коллективов участвующих в бойкоте. И они не прогадали – кое-какие пиаровские пенки снять с «милитаризма» организаторов «Нашествия» удалось. Выступи эти бунтари-пацифисты на рок-фестивале — никто бы не заметил — были они там или нет. А так — интернет только о них и говорит. И выступать, напрягаться не надо. Сто старушек – рубль, а сто миллионов рублей – танк.

Судя по разгорающемуся психозу, уже можно выпускать значки «Я не еду на «Нашествие» и раздавать их специфической публике. Значков, в реальности, потребуется немного – несколько сотен штук, не более. Крика больше чем живых пацифистов, которых может покоробить, оскорбить, напрячь показ танков рядом с массовым мероприятием. Значит, тут дело не в танках. Все просчитано. Вот как с демонстрацией видео пыток в колонии под Ярославлем. Видеозапись истязаний валялась где-то больше года, и ее дали в эфир ровно за три дня до какого-то междусобойчика в ООН. Результат: ООН осудила Россию на своей 64-й сессии за пытки заключенных, опять поставила на вид нашему Мордору. Пытать, разумеется, не хорошо, преступно. Но людям, которые придерживали, а потом так вовремя обнародовали эту запись, им, похоже, плевать на страдания и насилие. Им важно сорвать гешефт.

С «Нашествием» - тоже самое, демарш не случаен. Наш «Ватный Мордор» плевать хотел на пацифизм. В России, воевавшей всю свою историю, пацифисты по определению — почти маргиналы. Большинству жителей России нравятся танки. Мы умеем их делать, умеем на них воевать. Именно благодаря этим танкам, нас не разодрали на куски как Югославию, не отправили в каменный век, как Ливию, не зажгли со всех сторон, как Сирию. Мы смогли даже сделать компьютерный танковый симулятор-игру, которая завоевала весь мир. Нас, как в конце 80-х, уже не развести дешевыми сказками про «разрядку» и «разоружение». Опоздали, господа.

Но стоит внимательно посмотреть на людей, которые пытаются впарить эту самоубийственную чушь уже новому, непуганому поколению россиян. И тут выясняются любопытные детали. Например, супер-пацифистские группы «Элизиум» и «Порнофильмы», отказавшись от «Нашествия», не побрезговали выступить на украинском фестивале «Файно место», поучаствовали, прямо или косвенно в сборе денег для карательного батальона «Тернополь». «Не знали», здесь не прокатывает: организаторы официально заявляли, что часть денег пойдет на войну в Донбассе. Вот это пацифизм!

Кто там еще из отказавшихся от «Нашествия»? Певица Монеточка? Я еще в 2016 году прослушал ее песню про «русского медведя в Сирии», такое впечатление, что текст к песне писала нобелевский лауреат Алексиевич. Смысл - стандартно-перестроечный, классическо-пораженческий: «за что наши мальчики умирают в (подставить нужную страну)». Про земляков из «Элизиума» Захар Прилепин заметил, что это «новодворские с гитарами». «Пошлая Молли», с текстами типа «девчата пляшут под спидами, а ты стоишь как вкопанный» – тоже сомнительный подарок «скрепной вате», основному контингенту «Нашествия».

Там, конечно, соберутся все «старые калоши рок-н-ролла», над которыми так потешается сейчас либеральная общественность, обрадованная бойкотом. Рокеры эти ретроградные, дремучие, возможно и не соберут под свою песенку миллион просмотров на Ютубе, как Монеточка. Но 200 тысяч живых людей, готовых, чтобы послушать музыку, месить грязь под дождем – соберут запросто. С танками или без танков.

И, кстати, в самый разгар скандала с бойкотом появился слух, что вместо «отказников-пацифистов» на «Нашествии» выступит … ансамбль Александрова. Это был бы качественный троллинг нашей «антивоенной» общественности, и чисто-рокерское мероприятие ансамбль бы ничуть не испортил, наоборот, добавил бы изюминки. Но, слух оказался … слухом. Как заявили КП в Минобороны, выступление ансамбля Александрова на «Нашествии» даже не планировалось. А жаль.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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