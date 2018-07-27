2018-07-27T13:50:56+03:00
Наука

Великое противостояние Марса и Земли 27 июля 2018: что ждать и как наблюдать

Советуем не пропустить максимальное приближение Красной планеты к нашей 27 июля 2018 года- следующее Великое противостояние Марса и Земли лишь через 17 лет
Григорий ПУШКАРЁВ
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27 июля Марс приблизится к Земле на 57 731 916 километров.27 июля Марс приблизится к Земле на 57 731 916 километров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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27 июля помимо полного лунного затмения на небе можно будет наблюдать и другое интересное астрономическое явление - Великое противостояние Марса с Землей. Красная планета максимально приблизится к нашей и обгонит в блеске Юпитер. Событие редкое - в Московском планетарии заявили, что следующий раз оно произойдет 15 сентября 2035 года.

В чем суть явления

Сближения Земли и Марса астрономы называют противостояниями. Его суть такова: три небесных тела (Солнце, Земля и Марс) окажутся расположены ровно на одной линии. Земля будет посередине, а Марс - напротив Солнца. А если Марс подлетает к нашей планете максимально близко, то такие противостояния называются великими. Они случаются через каждые 15 или 17 лет.

Как увидеть

Во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, выделяясь яркой красно-оранжевой окраской. 27 июля Красная планета приблизится к Земле на 57 731 916 километров, ее яркость достигнет 2,8 звездных величины, а видимый диаметр увеличится в пять раз. Перепутать Марс с другими объектами во время противостояний невозможно: он выглядит как яркая звезда красноватого оттенка.

Где и во сколько смотреть

Ярко-красный Марс появится на небе в 22:42 по московскому времени. Его можно будет увидеть на территории практически всей России. Но лучше всего великое противостояние смогут рассмотреть жители Юга России, Западной Сибири и Урала. При этом оптимальным местом для наблюдений станет Новосибирск, Омск и Екатеринбург.

КСТАТИ

Лунное затмение 27 июля 2018 года: во сколько начнется и где можно будет посмотреть

Луна станет багровой аж на 4 часа и на нее можно будет посмотреть по всей России. Лунное затмение начнется в 21 час 24 минуты по московскому времени 27 июля 2018 года (подробности)

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