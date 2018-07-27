2018-07-27T13:54:24+03:00
Наука

Кровавая луна 27 июля 2018: во сколько начнется и где будет видно

Это первый случай центрального лунного затмения с 2011 года. Рассказываем, как не пропустить кровавую луна 27 июля 2018
Григорий ПУШКАРЁВ
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Затмение невооруженным глазом можно будет увидеть в практически любой части России.Затмение невооруженным глазом можно будет увидеть в практически любой части России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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27 июля жители России смогут наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке. Общая длительность полной фазы будет составлять около 103 минут.

Как будет выглядеть затмение

Лунное затмение возникает, когда Луна проходит внутри земной тени. С началом затмения Земля слегка затемняет Луну, а затем тень начинает “покрывать” часть спутника, окрашивая его в тёмно-красно-коричневый цвет (именно поэтому событие называют “кровавой” или “красной Луной”).

Во сколько начнется затмение

В 20:15 по Москве Луна коснется земной полутени - это считается началом полутеневого затмения. Оно плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но, по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

Полное лунное затмение же продлится почти четыре часа (с 21:24 до 01:20 по Москве), а полная фаза составит 1 час 43 минуты (с 22:30 до 00:13 по Москве). Максимальная фаза явления наступит в 23:21 по московскому времени.

Где увидеть

Затмение будет полностью видно в Восточной Африке, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

Что касается России, то затмение невооруженным глазом можно будет увидеть в практически любой ее части, даже несмотря на относительно короткие ночи. Самые благоприятные условия для наблюдения за явлением будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Также полная фаза будет хорошо видна в Западной Сибири, а ее начало - близ озера Байкал.

Самое долгое затмение в XXI веке.Зато на «кровавую Луну» в ближайшие дни можно списать любую неприятность!

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