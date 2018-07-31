Геннадий Онищенко - «метеозависимым гражданам»: Жара? Пейте чай, настойки... Но не на спирту. И не бродите по солнцепеку

СЕГОДНЯ 17:20 2018-07-31T17:27:17+03:00

Такие советы экс-главсанврач России, первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию дал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]

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- Алло, Геннадий Григорьевич! Жара в стране - африканская. И еще воду отключили горячую... Как в этой пустыне выживать простым смертным?

- Гидрометеорологи обещают в Москве неделю повышенной температуры. Одни говорят, что до 30 градусов ожидается, причем - будет сухой воздух, и это в определенной мере облегчает ситуацию. Потому что при высокой влажности жара по-другому воспринимается.

Вода в водоемах прогреется до 24 градусов. И будет повышенное атмосферное давление.

- И воду вот горячую отключили.

- Поэтому - первое. Попросим всех наших метеозависимых граждан внимательно относиться к своему здоровью. Выполнять те медицинские манипуляции, которые им обычно рекомендуют врачи - я насчет принятия медикаментов, снижающих кровяное давление.

- Так...

- Не перегреваться на солнышке, не бродить - когда пик температуры - по солнцепеку, лучше пройтись по тенистым скверам. В Москве большинство скверов привели в порядок. Сегодня там можно получить и эстетическое удовольствие - наряду с прохладой. Начинается сезон овощей...

- А я в газете работаю - на солнцепеке.

- У вас солнцепека нет в газете, если не пользоваться иносказанием. У вас вполне комфортные помещения - я же был у вас в редакции. Вернемся к овощам... И фруктам.

- Ну, давайте!

- Они обязательно должны быть у вас на столе. Мы, специалисты, называем это сезоном витаминизации. Недаром у нас будет Успенский пост в середине августа, который будет содержать в себе и Медовый, и Яблочный Спасы и так далее.

И снова вернемся к жаре... Высокая температура вызовет повышенную потливость. Поэтому нужно следить за водным режимом. И пользоваться водой гарантированного качества. Это - или бутилированная вода, или - домашнего кипячения. Лучше в это время пить чаи, всякого рода настои, можно в том числе и травяные.

- На спирту можно?

- Что касается отсутствия горячей воды. Вода есть в подавляющем большинстве районов столицы. В Москве, может, в отдельных местах и отключают, но в данном случае у нас с вами есть печи газовые и электрические. Нагреть небольшой объем воды и потом его разбавить холодной - труда особого, думаю, не составит. Сделать гигиенические процедуры сможет каждый.

- Постойте! Вы насчет спиртных настоек, пива ничего не сказали. По сколько можно выпивать спиртного в эти жаркие дни?

- Спиртного ни в жаркие, ни в холодные, ни в тоскливые, ни в дни самого низкого падения всех ваших биоритмов принимать не надо. Это - выдуманные людьми, зависимыми от алкоголя и алкогольной мафии, мифы, что якобы спиртное чему-то помогает. Ничему оно не помогает, а только приносит вред.

- А как же тогда в жару-то?

- Лучше общаться с людьми, которые вам приятны. Например, мне – с вами, вместо спиртного. Я готов с вами пообщаться минут пятнадцать.

- Даже так?

- И это будет приравнено к 200 граммам самого тяжелого алкоголя. Вот видите, какой я перерасчет делаю?

- О, да!

- Хотя вы иногда вредничаете, перебиваете и пытаетесь язвить, что не всегда уместно, товарищ Гамов. Тем не менее, видите, как высоко я оцениваю наше с вами общение.

- Где-то под сорок градусов на каждые 200 граммов…

- Самый тяжелый алкоголь больше сорока не бывает.

- Как же не бывает? Я раньше спирт пробовал.

- Может быть, вы еще и тормозную жидкость пили?

- Нет, пока нет.

- Меньше на себя наговаривайте... Всем - здоровья и хорошо насладиться последними

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