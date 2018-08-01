СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-31T23:12:30+03:00

Один из основателей легендарной «Агаты Кристи» - о «дезертирах» с «Нашествия», о ссоре с братом и о дружбе с Сергеем Бодровым [аудио]

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Накануне рок-фестиваля «Нашествие» ряд исполнителей от участия отказались. Дескать, «у вас в партнерах - Минобороны, а мы против милитаризма». В числе «дезертиров» - группы «Пошлая Молли», «Дистемпер», «Элизиум», «Порнофильмы»... Почему рок-сообщество распалось на непримиримые лагеря из-за войны в Донбассе? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал отец-основатель «Агаты Кристи» и завсегдатай «Нашествия» Вадим Самойлов.

ПСЕВДО-«АНТИМИЛИТАРИЗМ»

- В чем причина демарша ваших коллег?

- «Пошлая Молли» - родом из Харькова. Сфотографируют ее ребят рядом с российскими танками - могут начаться проблемы с СБУ. «Дистемпер» - главный музыкальный проект движения «Антифа» (левые активисты-антифашисты. - Ред.), это панк-группа, нон-конформизм и пацифизм - наверное, тут в демарше логика есть.

А вот «Элизиум» и «Порнофильмы» уже несколько лет выступают на фестивале «Файне мiсто» в Тернополе. Там и образцы военной техники выставляются, и акции «в помощь АТО» проходят. Поддерживают они украинскую точку зрения - пожалуйста, сказали бы правду, мол, «мы - на другой стороне баррикад». Но нет, выдумали «антимилитаризм».

- Вы в местах боевых действий выступаете - страха нет?

- Я регулярно обзваниваю знакомых музыкантов: «Поезжайте в Донецк и Луганск, там не страшно». Сам в ДНР концерты даю. Туда все больше звезд едет. И в первых рядах девушки: Юта, Маша Макарова, Юлия Чичерина.

Секс Политика Рок-н-ролл - Вадим Самойлов 00:00 00:00

СССР РАЗВАЛИЛИ НЕ РОКЕРЫ

- Конфликт в Донбассе - один из результатов распада СССР. Ваша «Агата Кристи» вместе с перестройкой родилась - помните, что тогда пели: «Хочу перемен!».

- Если кто Союз и развалил, то точно не рокеры. Главная причина - бездействие, а может, и прямой саботаж власть имущих. Во всех республиках национальные чиновники и экс-комсомольцы поняли, что от распада СССР смогут набить карманы.

- Лично вам чего не хватало?

- Я в 1988-м (год первого концерта «Агаты Кристи». - Ред.) недостатка в атрибутах западной жизни не испытывал. В том же 88-м перестали требовать согласования текстов песен с отделом культуры обкома комсомола. Репрессий режима я на себе почувствовать не успел.

- А вот Андрей Макаревич любит вспоминать, как проклятый совок ему перекрывал кислород.

- Его карьера в годы застоя началась еще в 70-е. В разгар перестройки «Машина» свободно гастролировала по всей стране.

- Перемен дождались, СССР развалился. Стало жить лучше?

- Свобода появилась - из серии «пей-гуляй». Прожигание собственной жизни с непониманием перспектив. В этой пугающей черноте я по молодости заливался чем попало…

- Многие тогда поднялись, в том числе и рокеры. Лидеру «ДДТ» Юрию Шевчуку предлагали петь за 120 тысяч «зеленых» в поддержку Ельцина на выборах президента-1996.

- Я тоже в той кампании участвовал, концертов десять за Ельцина отыграл. Насчет Шевчука не знаю, а у нас гонорары были обычные. Тогда я искренне верил: западная демократия - лучший выбор.

- Вы лично когда в западных ценностях разуверились?

- Наверное, в дефолт-1998.

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ

- Почему одни певцы, как Чичерина или Скляр, - за Крым и Донбасс, а другие, как Шевчук или Макаревич, - против?

- Не только в музыке - и в обществе идеологический кризис. Конфликт между либеральными ценностями и традиционными - на всех уровнях. Отсюда и поляризация, нежелание услышать друг друга. И «русская весна-2014» стала скорее не причиной раскола, а его следствием. Четверть века у русскоязычных за пределами России были проблемы - закрывали школы, ограничивали обучение на русском. Но в «приличном обществе» об этом говорить было не принято. Да и сейчас я такой диалог с «условным Макаревичем» представить не могу (хотя мы-то к разговору открыты). Однако у либералов требования просты: полная капитуляция, уход из Крыма, уход из Донбасса, уход отовсюду. Что тут можно обсуждать? Они даже между собой недоговороспособны.

- Разве рок-музыкант по определению не должен быть против системы?

- Русский рок - это про борьбу с несправедливостью. Но ее путают с борьбой против государства. Любой музыкант берет на себя обязательство быть за правду - и на сцене, и в жизни. Когда Сергей Шнуров говорит: «Не еду в Донбасс, потому что боюсь», это хотя бы честно. А почему Макаревич заявляет «ничего страшного, если бы НАТО было в Крыму», - я не знаю.

- Крым и вашу семью расколол. Ваш младший брат Глеб занял проукраинскую позицию, а на вас подал в суд за «исполнение песен своего авторства».

- И суд признал, что они являются нашей совместной интеллектуальной собственностью. Я привел Глеба в группу, где он стал звездой. А потом брат стал говорить, будто он такой гениальный и без него ничего бы не было. Но любая группа - огромный труд продюсеров, техников, целого коллектива. Многие наши музыканты-оппозиционеры живут лишь сценой, не понимая, что только за ней начинается большой мир. Нас с Глебом развела не только политика: мы в принципе очень разные. Но я к примирению открыт.

- Раз уж о брате заговорили - вы были знакомы с Сергеем Бодровым...

- В жизни он был человеком обаятельным, конкретным, приятным, интеллигентным. Я у него очень многое позаимствовал. На «Агату Кристи» фанаты буквально нападали, но даже это было ничто по сравнению с феноменальной популярностью Сергея.

- Где бы он был сейчас, на чьей стороне?

- Он был русским воином. А русские на войне своих не бросают. Сейчас столько таких Багровых в Донбассе воюет!

ЗВОНОК «ДЕЗЕРТИРАМ»

Группа «Дистемпер»: Не хотим петь на одном поле с расистами

«КП» связалась с одним из представителей панк-коллектива «Дистемпер». Тот дал комментарий, попросив не называть его имени.

- Почему отказались от «Нашествия-2018»?

- По личным убеждениям. Администрация фестиваля включила в программу (допускаем, что по незнанию) музыкальный коллектив, который ранее активно проповедовал радикальные убеждения. Речь идет о группе КВТ (Clockwork Times). Когда-то она связала расизм и околофутбол, выражала респект нацистам. Эти убеждения противоположны и нашим взглядам, и идеологии самого «Нашествия». Сейчас данный коллектив пытается это скрыть. Но «Дистемпер» выступает против экстремизма. И мы солидарны с рядом панк-групп и поддерживаем их решение об отказе.

- То есть с поддержкой «Нашествия» со стороны Минобороны РФ это не связано?

- Был комплекс причин. Сначала организаторы фестиваля нам сказали, что военных там не будет, а потом всё переиграли. Всё это способствовало нашему отказу.

P. S. Песни группы КВТ появлялись в эфире «Нашего радио» (организатора «Нашествия») с 2005 года. Несмотря на это, в 2006-м и последующих годах «Дистемпер» на «Нашествии» был...