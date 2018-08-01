Всенародная музыка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-31T23:39:46+03:00

- Привожу экспонаты из всех стран, где мы гастролируем. Когда ехали из Китая, даже привыкший ко всему Юрий Энтин был в ужасе: я вез 27 инструментов. Причем сдавать в багаж их не рискнул, - говорит Константин Мулин.

Изменить размер текста: A A

- Российская музыка вообще и русская в частности - до сих пор неизведанный космос. Про ее историю да начала XIX века известно не так много. В советские времена студентов направляли в многочисленные фольклорные экспедиции для собирания народного творчества, в основном текстов песен, сказаний, частушек. Собрать и сохранить мелодии практически невозможно. Известно, что у нас, как и у китайцев, когда-то было пять нот, но даже дошедшее до нас подобие нотных записей расшифровать не представляется возможным, потому что музыкальные инструменты стали радикально другими. Кстати, это не только наша беда, но и всей просвещенной Европы: то, что исполнялось до барочных композиторов, а они появились в самом начале XVII века, в точности сегодня воспроизвести невозможно. Вы представляете, какой пласт культуры утерян?! Тысячи лет! Шену - китайскому органу - двадцать веков. Не говорю уж о барабанах и флейтах, которые появились немногим позже того, как человек в прямом смысле слез с дерева.

Российский вклад

- Наш первый классический композитор - Глинка. Но с тех пор Россия в музыке прошла колоссальный путь, где пиком развития, конечно, стал симфонический оркестр. А дальше - наш Лев Термен изобрел первый электронный музыкальный инструмент. Благодаря Стравинскому, Мосолову и многим другим в начале ХХ века музыка перешла на новый уровень. Весь мировой авангард начался с российских композиторов, их с большим интересом изучают на Западе.

Из чего все это выросло, если на протяжении многих столетий музыкантов недолюбливали и притесняли? Что это за феномен? А ответ прост: знаете, как с растением, если ветки купируешь, то они начинают расти гуще. Русская музыка вобрала в себя традиции Древней Византии (Второй Рим, между прочим!); восточные традиции были позаимствованы от великих империй народов Востока; европейские - через Ганзейский союз, в котором когда-то состоял Новгород... Древнегреческая кифара у нас стала гуслями, а восточный уд - балалайкой. Плюс великое разнообразие ударных с Кавказа, струнных из Европы, духовых с Тибета и Алтая и, конечно, нельзя не упомянуть язычково-клавишную татарскую гармошку. Вот вам и сводный оркестр нерусских инструментов народов России во всем его многообразии и своеобразии. Собственно русский вклад в народную музыку тоже необычайно велик. Во-первых, Русь - абсолютный чемпион мира по окаринам - глиняным флейтам и свистулькам. Во-вторых, только у нас играли и играют на любом подручном материале - ложках, пилах, рубеле для белья... Собиралась семья после трудового дня и импровизировала. И кому бы пришло тогда в голову этот порыв на ноты перекладывать?

Так представили оркестр времен Ивана IV создатели фильма «Иван Васильевич меняет профессию».Фото: кадр из фильма

Новое о музыке

- Суть народных инструментов такая: чем проще - тем лучше, потому что чем проще устройство инструмента - тем легче его освоить и тем большее исполнителей могут на нем играть. Так во всем мире повелось. И делали их во все века буквально из всего. Арабские барабаны - из рыбьей шкуры; алтайские струнные - из жил животных; чувашские волынки шапар - из бычьего пузыря и их родствен ница арабская волынка - из шкуры козы, которая имеет интересное звучание, но уж очень плохо пахнет...

252 инструмента в коллекции

Лично я считаю, что вершина славянских музыкальных инструментов - цимбалы. Сейчас считаются белорусским народным инструментом. Но, увы, уже два десятка лет их в Беларуси не делают. Нигде их не делают. Спроса нет. Немногие оставшиеся мастера играют на старых. Сейчас и электроинструменты (электрогитара, электрофортепьяно) ушли в прошлое. Мир переходит к электронным синтезированным компьютерным звукам, а там уж и до плазменных недалеко! Жаль. Ведь, как я уже говорил, лучшая музыка - акустическая, а лучшие инструменты - простые.

Гусли

Гусли

В древности упругая тетива лука называлась «гусла». Приставив к струне пустой сосуд, получим простой музыкальный инструмент.

Балалайка

Балалайка

Слово произошло от балакать, балагурить, то есть болтать.

Хомус

Хомус

По преданию, инструмент придумали, увидев и услышав расщепленное надвое дерево, издающее красивые и загадочные звуки при порывах ветра. В древности такое дерево считалось священным.

Шувыр

Шувыр

Марийская волынка состоит из бычьего пузыря и трех трубок. Одна - для подачи воздуха, две другие - для игры.

Серме купас

Серме купас

Разновидность скрипки - самый распространенный чувашский музыкальный инструмент.

Дудук

Дудук

Символ Армении. Делается из абрикосового дерева.

Бандура

Бандура

Изначально у этого украинского инструмента было десять струн. Но потом их количество увеличивалось, инструмент становился все больше и разросся до такой степени, что бандурой теперь называют все сложное и большое.

Дудыга

Дудыга

Казахский инструмент. Делают из дерева, кожи и металла. Корпус обвешивают колокольчиками. Внутрь насыпают сухие горошины или мелкие камушки.

Путь инструментов на Русь

(для удобства мы использовали современную политическую карту)

Путь инструментов на Русь

***

Константин МУЛИН:

- Моя коллекция началась в тот момент, когда мама подарила мне балалаечку. Балалаечка эта давно сгинула в детских лагерях, где мы проводим музыкальные фестивали.

Музыкальные инструменты появлялись синхронно с главными изобретениями человечества

Музыкальная история

Использованы иллюстрации художника Данилы Меньшикова к книге «Азбука национальностей» для детей.