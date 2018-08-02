2018-08-02T21:25:37+03:00
Политика

Усик окончательно отклеился

Абсолютный чемпион мира по боксу отказался от звания героя Украины
Игорь ЯКУНИН
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Чемпион мира по боксу Александр Усик.Чемпион мира по боксу Александр Усик.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Александр Усик, олимпийский чемпион Лондона-2012 по боксу в первом тяжелом весе, после победы в титульном бою в Москве над россиянином Муратом Гассиевым оказался в непростой ситуации. Президент Порошенко назвал итог боя исторической победой над врагом, премьер Украины Гройсман поспешил представить Усика к званию героя Украины. Но ряд самостийных депутатов и писателей возмутило то, что Усик не стал кричать «Слава Украине!» в «Олимпийском». И негодовали по поводу того, что Александр говорил о спорте, грамотно уходя от политики и не желая представлять свой бой с Муратом как символ сражения двух стран-соседей.

Сам Усик, родившийся 31 год назад в советском Симферополе, так ответил на обвинения в трусости: «Не нужны мне звезды. Для своего народа я и так являюсь героем. Лучше верните мир в мою страну!» За что немедленно получил проклятие от украинской прессы: «Стопроцентный враг Украины!»

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Порошенко, у вас Усик отклеился

Дмитрий СМИРНОВ

Почему победа украинского боксера в Москве сплотила Россию и Украину

Боксерский поединок за Кубок Мохаммеда Али и чемпионские пояса по версии WBO, WBC, IBF и WBA в весовой категории до 90,7 килограмм между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком прошел в минувшие выходные в Москве и вызвал неожиданно широкий не только спортивный, но политический резонанс. Насколько достойным и вызывающим уважение было поведение Усика на ринге и за его пределами, настолько странными выглядели попытки украинских политиков тут же приватизировать его победу. (подробности)

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