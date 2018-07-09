Анапа и Ялта против Кемера: почему отечественные курорты проигрывают зарубежным

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-09T01:07:48+03:00

В России красот много. Осталось всего-то подтянуть сервис и маркетинг. И не кошмарить бизнес... Фото: Евгения ГУСЕВА

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КОШЕЛЕК ИЛИ ПАТРИОТИЗМ

Несколько лет подряд мы с мужем отдыхали в Крыму, снимали апартаменты в старой Ялте. Нравится нам это место, прямо над массандровским пляжем. А предыдущим летом отправились в Черногорию. Видимо, так поступим и в этом году. Студия в Ялте с балкончиком на море, которую мы несколько лет назад снимали в конце лета за 29 тыс. руб., теперь стоит 46 тыс. - за те же 9 августовских ночей.

По этой цене, в пересчете с евро, в Черногории нашлись апартаменты из двух комнат у самого берега в 2 км от Котора. Если в ялтинском варианте обеденный уголок из стола, микроволновки и набора посуды соседствовал с кроватью, то в черногорском - гостиная и полностью оборудованная кухня. Виза не нужна, стоимость авиаперелета соизмерима, цены на продукты не выше крымских. В битве кошелька и патриотизма последний проиграл.

Интерес к отдыху за рубежом - после нескольких лет кризиса - стал восстанавливаться с прошлой весны. За 2017 год авиаперевозки в дальнее зарубежье, как следует из данных Росавиации, подросли почти на 33%. В этом году ситуация на мировых финансовых рынках вроде бы сложилась в пользу отечественных курортов: евро и доллар снова подросли. Но отпускники выбрали вновь открывшуюся им Турцию. На нее, по данным Ассоциации туроператоров России, приходится до 40% всех проданных на лето туров. На Россию - меньше 20%.

Похожая картина и по тем отпускникам, которые все себе бронируют сами. По данным поисковика momondo.ru, спрос на билеты в Анталью в сравнении с прошлым летом вырос на 59%. А, например, в Анапу - упал на 21%.

- Если сравнивать Крым, Сочи, другие курорты Краснодарского края с Турцией, то по ценам отдых в России выходит практически таким же или дороже, а качество обслуживания оставляет желать лучшего, - сетует Светлана Сухотерина, руководитель пресс-службы онлайн-сервиса для путешествий UFS.Travel.

- Россияне сейчас выбирают понятный и ожидаемый отдых. Они готовы платить за то, что получат именно тот уровень комфорта, на который рассчитывают, - говорит Дмитрий Малютин, генеральный директор сервиса Анапа онлайн-бронирования туров Level.Travel.

А вот этого часто не хватает в отечественном отдыхе. Да, у нас есть прекрасные, не уступающие зарубежным аналогам гостиницы. (Тут и специалисты, и бывалые туристы, как правило, с придыханием приводят один и тот же пример - сочинскую «Розу Хутор» и ряд других построенных к Зимней Олимпиаде- 2014 отелей). А есть…

- Есть большой, оставшийся еще от Советского Союза номерной фонд. Но, за вычетом крупных сетей, большая часть этих гостиниц и пансионатов были лишь слегка реконструированы - ровно настолько, насколько у частного бизнеса было желание в эту сферу вкладываться и ее развивать, - объясняет Кирилл Иртюга, генеральный директор управляющей компании «РосинвестОтель».

А еще не всегда понятно, что будет тебя ожидать за стенами гостиницы.

- Если вы построите один хороший отель или даже целую улицу с хорошими отелями, этого будет мало для того, чтобы привлечь туристов. Нужны навигация, аэропорт, такси, экскурсионные программы, нормальное питание, - продолжает Кирилл Иртюга.

Ну и самое неприятное для туристов: по ценам зачастую очень сложно определить, какого уровня сервис и окружающая обстановка вас ожидают. Помню, недорогой трехзвездочный отель в одном из городов Золотого кольца неожиданно удивил шведским столом, которому позавидовал бы любой турецкий all inclusive. А в достаточно хорошей и дорогой сочинской гостинице отдыхать оказалось невозможно из-за шума - ремонтировали отель рядом.

«МЫ НЕ ЖАДНЫЕ, У НАС ЖИЗНЬ ТЯЖЕЛАЯ»

Москвичка Лена много лет мечтала открыть свой мини-отель. В кризис 2014 - 2015 годов, когда из-за падения рубля многие вспомнили про отечественные курорты, поняла: вот он, шанс! Влезла в долги, купила просторный дом у моря под Анапой, перестроила его под апартаменты. И стала сдавать отпускникам через сайты бронирования Booking.com и Airbnb. А в прошлом году выяснилось, что ее коттедж-гостиница находится в зоне, где вообще-то ничего строить нельзя. Как предыдущие хозяева там построились, а Росреестр зарегистрировал переход права собственности - отдельный вопрос. Теперь Елена прикладывает все усилия, чтобы сдать свои апартаменты по максимально возможной цене, - вдруг этот сезон окажется последним.

Дмитрий - совладелец базы отдыха на 300 мест на берегу Азовского моря.

В 2004 году купил разрушенный рыбзавод и решил создать на этом месте курорт.

«Администрация района искренне обрадовалась инвестору. Сделку оформили, все инстанции зарегистрировали документы на здания и аренду земельного участка. С нами торжественно подписали инвестиционный контракт. Но последние восемь лет мы в основном ходим по судам. Территория, где находится база, перешла из районного подчинения в региональное, а там возникли претензии к нашему договору аренды. Дальше строиться мы не можем, расширять коммуникации - тоже, - вот так Дмитрий начал объяснять причины дороговизны. - Рядом с нами 30 км прекрасных песчаных пляжей, но там лишь старые советские вагончики доживают свой век, никто ничего нового строить не рискует. И вы удивляетесь, что отдых у нас на море стоит дороже, чем в Турции, Болгарии или Грузии? Так соседняя Грузия под курортный бизнес готовые участки с коммуникациями предлагает и налоги не берет до момента окупаемости проекта».

Кроме общего бардака, бизнес жалуется еще и на объективные трудности.

- Отсутствие господдержки, проблемы с инфраструктурой, высокие цены на авиа- и железнодорожные билеты по стране - все это приводит к тому, что немногие сегодня готовы инвестировать во внутреннее туристическое направление, - говорит Анджей Зеленцов, генеральный управляющий Azimut Отель Freestyle «Роза Хутор».

Самые популярные курорты

*Необычайная популярность этого городка в 70 км от Оренбурга объясняется лечебными солями и грязями местных озер, благотворно влияющими на кожные болезни, заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Соль-Илецк иногда называют «российским Мертвым морем», хотя условия для отдыха и лечения здесь спартанские.

ИТОГО

Куда податься туристу на Родине

Неофициально специалисты рекомендуют отпускникам, желающим отдохнуть именно в России, выбирать понятные и проверенные гостиничные сети. Лучше - международные. Там, как правило, решены земельные и прочие споры с местными властями. А кроме того, все стандартизировано - сразу понятно качество, которое вы получите за свои деньги. Вот только 10-дневный отдых в двухместном номере в «Рэдиссон Лазурной» в Сочи в августе обойдется в 152 тыс. руб., а в «Свиссотеле» - в 195 тыс. Нам бы что попроще…

«Чтобы отдыхать в России, нужно закрывать глаза на крупные недостатки и видеть только прекрасное - которого у нас тоже много», - пишут на туристических форумах бывалые. Тоже вариант, хотя и на любителя.

ОФИЦИАЛЬНО

А что делает государство

У нас действует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011 - 2018 годы». В ее рамках, по данным Ростуризма, в 2017 году в 22 регионах было потрачено более 5 млрд. руб. (3,37 млрд. - из федерального бюджета, остальное - средства регионов). На них построено 36 объектов инфраструктуры в 23 туристических кластерах. Речь идет о водоснабжении, канализации, газоснабжении на местных курортах, строительстве и реконструкции набережных, пешеходных зон. Ну когда-нибудь такими темпами родные курорты, может, и обустроим...

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