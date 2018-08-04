Без обручального кольца: Ани Лорак впервые появилась на публике после скандала с изменой мужа

СЕГОДНЯ 16:35 2018-08-04T16:49:09+03:00

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После того, как папарацци сфотографировали мужа популярной исполнительницы в караоке-клубе в объятиях губастой шатенки, Ани Лорак почти пять дней не появлялась в Инстаграме. Что творилось в эти дни в душе и в доме поп-звезды – одному богу известно. Как минимум, между супругами должен был произойти серьезный разговор. Тем более, что поводов для объяснений у турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу было более чем достаточно. Как выяснили украинские СМИ, пока Ани давала один концерт за другим и работала, не покладая рук, чтобы обеспечить семью, ее муж-турок веселился в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой. Свиданиями в караоке дело не ограничилось: Мурат снимал для девушки квартиру, причем на деньги своей жены – ведь весь его бизнес построен на средства Лорак.

Несмотря на семейную драму, жизнь идет своим чередом – у Ани плотный график гастролей и концертов, расписанный на месяцы вперед. Вчера вечером певица выступила на частном мероприятии. И впервые за несколько дней выложила новый снимок в Инстаграм. Ани сделала селфи, стоя у зеркала: певица выглядит бледной и осунувшейся. Заметно, что она очень похудела. И главное – на ее руке нет обручального кольца. Возможно, артистка специально сняла его, чтобы украшение не мешало ей во время выступления. А, может быть, отсутствие кольца на пальце означает, что Лорак приняла непростое для себя решение.

Певица впервые появилась на публике после скандала с изменой мужа и сделала селфи для Инстаграма. На пальце Ани нет обручального кольца.

Фотографию, которую она опубликовала в сториз, исполнительница оставила без комментариев. Пресс-служба звезды так же не комментирует скандал в ее личной жизни.

Напомним, у Ани и Мурата растет семилетняя дочь София. Певица и турецкий бизнесмен познакомились в одном из турецких отелей. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед за Каролиной (это настоящее имя певицы) в Киев. Вопреки расхожему мнению, избранник звезды отнюдь не богат – в отеле он работал простым служащим, а бизнесменом он стал уже позже, в Киеве, открыв свое дело на деньги жены. И по сей день главным добытчиком в доме остается Лорак. К слову, на недавнем музыкальном фестивале «Жара» в Баку певица неожиданно рассказала, как она устала работать: мол, на данный момент у нее единственная мечта – поспать.

Муж звезды веселился в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой. Фото: Инстаграм.

- Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает, и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, выспаться.

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Несмотря на «скандал в караоке» никто из сторон комментировать ситуацию не стал, зато позже вскрылись новые подробности. Выяснилось, что девушка, с которой Мурат провел вечер – не просто случайная знакомая, турецкий бизнесмен якобы снимал ей квартиру в центре Киева. Более того, на деньги семьи Лорак Беляева сделала себе несколько пластических операций. (подробности)