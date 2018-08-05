В Колумбии ответили на обвинения в причастности к покушению на Мадуро

СЕГОДНЯ 08:59 2018-08-05T09:40:12+03:00

За несколько мгновений до взрыва. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвинившего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению на свою жизнь, не осталось незамеченным в Боготе.

Министерство иностранных дел Колумбии «решительным образом» отвергло обвинения в адрес лидера своей страны, назвав их абсурдными и безосновательными.

«Заявления об ответственности колумбийского президента за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы абсурдны и лишены всяких оснований», -говорится в комментарии, опубликованном на странице МИД Колумбии в Twitter.

Кроме того, министерство потребовало от Каракаса «уважения к президенту Колумбии, колумбийскому правительству и народу».

Момент покушения на президента Венесуэлы 4 августа 2018 года.Телохранители Николаса Мадуро прикрывают его от опасности специальными щитами

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ни Николас Мадуро, ни стоявшие рядом с ним военачальники и члены венесуэльского кабмина при атаке «вражеских» дронов не пострадали. В результате взрыва ранения получили семеро гвардейцев. Расследованием покушения на президента занялась генпрокуратура Венесуэлы.

Через несколько мгновений после взрыва. Телохранитель Николаса Мадуро прикрывает президента щитомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

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Николас Мадуро обвинил в покушении на себя колумбийского президента

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью беспилотника, нагруженного взрывчаткой. Во время его выступления на параде в честь 81 годовщины Национальной боливарианской гвардии летательный аппарат подлетел к трибуне, где находился глава государства, и взорвался. Сам президент не пострадал, но были ранены семь бойцов Национальной гвардии (подробности).