Итог боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес: россиянин был нокаутирован в седьмом раунде

СЕГОДНЯ 06:58 2018-08-05T07:02:55+03:00

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Опытный российский боксер-профессионал Сергей Ковалев не смог защитить свой титул чемпиона мира по версии WBO. В поединке, который прошел в американском Атлантик-Сити, он неожиданно для всех проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу.

В седьмом раунде боя Ковалев "заполучил" технический нокаут. Дважды после сильных ударов соперника россиянин оказывался на ринге, побывав немного в нокдаунах. Однако же, затем в третий раз получив удар от колумбийца, встать уже не смог. Судья боя остановил поединок. Такой исход боя выглядит невероятно неожиданным. Поскольку Ковалев, в целом, уверенно проводил бой и владел инициативой.

Во второй раз Ковалев не смог защитить свой чемпионский титул. Свой последний бой до этого он провел 3 марта проти Игоря Михайлкина в Нью-Йорке и одержал победу. До этого двумя главными неудачами Ковалева были поражения от американца Андре Уорда в 2016 и 2017 годах. Ковалев дважды проиграл, а Уорд после этого ушел из бокса.

После этого поражения изменилась слегка статистика Ковалева. У 35-летнего боксера отныне - 32 победы, 28 нокаутом, 1 ничья и 3 поражения на профессиональном ринге. А вот колумбиец Альварес имеет идеальную статистику - 24 победы в 24 боях, 12 - нокаутом.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес.