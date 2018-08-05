Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 5 августа 2018. Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBA

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-05T00:26:13+03:00

Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг в Атлантик-Сити 4 августа на поединок против Элейдера Альвареса в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA. Прямая трансляция боя

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В субботу, 5 августа, на боксерский ринг в Атлантик-Сити выйдет российский боксер Сергей Ковалев. В своей весовой категории он будет биться за чемпионский пояс по версии WBA с Элейдером Альваресом. По московскому времени это будет уже воскресенье, 5 августа. Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию поединка.

Статистика боксеров Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Элейдер Альварес провел за свою карьеру 23 поединка, во всех одержал победу. 11 раз его поединки завершились нокаутами. Сергей Ковалев провел 35 боев на профессиональном ринге, 32 раза побеждал, 28 раз - нокаутом, 2 раза проиграл и 1 раз была ничья.

Трансляция боя Сергей Ковалев - Элейдер Альварес

Прямая трансляция Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 5 августа 2018 года состоится в прямом эфире Первом канале в 5:00 по московскому времени.