Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Томской области

СЕГОДНЯ 17:10 2018-08-03T17:14:08+03:00

С 7 по 10 августа жители городов Томска, Асино, Мельниково, Колпашево смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах

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III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), продолжится в Томской области. Маршрут акции, направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, проложен через 30 регионов и охватывает 120 городов.

В Томской области акция пройдет с 7 по 10 августа. Мобильные пункты тестирования (МПТ), в которых квалифицированные специалисты ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием, сделают остановки в Томске, Асино, Колпашево, Мельниково. В оживленных местах – в парках, на городских площадях, возле торговых центров местные жители смогут увидеть белые брендированные автомобили с широкой красной лентой. Это символ дороги, по которой через всю Россию проедут МПТ, он символизирует объединение регионов перед угрозой ВИЧ/СПИДа.

Задача акции – привлечь внимание жителей регионов к проблеме и повысить мотивацию к прохождению тестирования, увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких. В МПТ любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Итоговое мероприятие, посвященное участию региона во Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 10 августа в Томске. Место проведения мероприятия: г. Томск, Новособорная площадь, д. 2. Время: 10:00-12:00.

Где и когда сдать тест на ВИЧ в Томской области:

г. Томск – 7–8 августа

7 августа

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Томск, ул. Кирова, д. 65 (парковочное пространство перед зданием ТЦ «Персональ»).

8 августа

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Томск, Красноармейская, д. 122 (парковочное пространство перед зданием ТЦ «Томские товары»).

г. Колпашево – 7 августа

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21 (площадка возле городского Дома культуры).

г. Мельниково (Шегарское сельское поселение) – 8 августа

Время: 12:00–18:00

Адрес: Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, село Мельниково, улица Московская (площадь около здания РУС).

г. Асино – 9 августа

Время: 11:00–17:00

Адрес: г. Асино, ул. Ленина, д. 19 (площадь возле Дома культуры «Восток»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.