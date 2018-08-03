2018-08-03T17:14:08+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет в Томской области

С 7 по 10 августа жители городов Томска, Асино, Мельниково, Колпашево смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах
Поделиться:
Изменить размер текста:

III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), продолжится в Томской области. Маршрут акции, направленной на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, проложен через 30 регионов и охватывает 120 городов.

В Томской области акция пройдет с 7 по 10 августа. Мобильные пункты тестирования (МПТ), в которых квалифицированные специалисты ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием, сделают остановки в Томске, Асино, Колпашево, Мельниково. В оживленных местах – в парках, на городских площадях, возле торговых центров местные жители смогут увидеть белые брендированные автомобили с широкой красной лентой. Это символ дороги, по которой через всю Россию проедут МПТ, он символизирует объединение регионов перед угрозой ВИЧ/СПИДа.

Задача акции – привлечь внимание жителей регионов к проблеме и повысить мотивацию к прохождению тестирования, увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких. В МПТ любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Итоговое мероприятие, посвященное участию региона во Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 10 августа в Томске. Место проведения мероприятия: г. Томск, Новособорная площадь, д. 2. Время: 10:00-12:00.

Где и когда сдать тест на ВИЧ в Томской области:

г. Томск – 7–8 августа

7 августа

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Томск, ул. Кирова, д. 65 (парковочное пространство перед зданием ТЦ «Персональ»).

8 августа

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Томск, Красноармейская, д. 122 (парковочное пространство перед зданием ТЦ «Томские товары»).

г. Колпашево – 7 августа

Время: 12:00 – 18:00

Адрес: г. Колпашево, ул. Кирова, д. 21 (площадка возле городского Дома культуры).

г. Мельниково (Шегарское сельское поселение) – 8 августа

Время: 12:00–18:00

Адрес: Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, село Мельниково, улица Московская (площадь около здания РУС).

г. Асино – 9 августа

Время: 11:00–17:00

Адрес: г. Асино, ул. Ленина, д. 19 (площадь возле Дома культуры «Восток»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Красноярском крае: Не нужно бояться – нужно знать, чтобы принимать верные решения!
С 23 по 27 июля жители четырех городов Красноярского края – Красноярска, Ачинска, Канска и Дивногорска – прошли бесплатное анонимное тестирование и узнали свой ВИЧ-статус. Впереди – Хакасия
Новости 24
Путин утвердил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Более 200 беженцев вернулись в Сирию из Ливана с 1 августа
Российский банк попал под санкции США в отношении КНДР
Прокуратура проверит органы опеки после убийства сестрами своего отца
На «Нашествии» начала работу экспозиция Минобороны
Воюющий в Донбассе российский наемник объявлен в международный розыск
Из-за жары пять человек попали в больницу в Подмосковье
Умер олимпийский чемпион Виктор Тюменев - легенда советского хоккея
В МИД России объяснили, как американец оказался у берегов Чукотки
В Липецкой области реальная зарплата выше средней по стране
Торговая война продолжается: Китай введет новые пошлины на товары из США
В Подмосковье в двигатель самолета попала птица
IAAF не допустила олимпийскую чемпионку Анну Чичерову к международным соревнованиям
МИД отреагировал на возможное ужесточение США антироссийских санкций
Ученые признали средства для мытья рук смертельно опасными
1,5 млрд рублей на кону: Как делят имущество Степаненко и Петросян
Упавший с самоката стилист Лисовец придумал креативные пластыри
Трамп заявил, что ему пришлось подождать встречи с Елизаветой II
В Амстердаме задержан россиянин, подозреваемый в связях с ИГ*
Прощание с актером Юрием Мартыновым пройдет в клинике имени Семашко
Россия почти сравнялась с Америкой по уровню ожирения населения
Ученые: бактерии выработали "иммунитет" к спирту
"Где прячется Меркель?": Европейские СМИ "потеряли" канцлера Германии
СКР опубликовал видео из подъезда дома, где три сестры убили своего отца
Защита Улюкаева просит ускорить процесс списания 130 млн рублей штрафа