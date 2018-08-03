Адвокат Сергей Жорин: "Петросян был готов отдать жене половину имущества, но ей этого мало!"

СЕГОДНЯ 19:21 2018-08-03T20:06:29+03:00

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- Сергей, состоялся ли уже развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко? Или же пока речь идет только о разделе имущества?

- Елена Степаненко подала иск о разводе и разделе имущества. Степаненко, на мой взгляд, поступает не очень логично. Во-первых, мало кто знает, но уже около 15 лет они не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.

В какой-то момент Степаненко выступила инициатором, мол, нужно поделить имущество. Евгений Ваганович был не против. И когда он ко мне обратился, тосказал: «Сергей, у меня простая ситуация. Нам с Еленой нужно все поделить поровну, как прописано в законе».

Мы подготовили соответствующие документы, но к моему удивлению Степаненко не согласилась, она считает, что ей должна принадлежать большая часть имущества.

Все прекрасно понимают, что основным источником дохода является Евгений Ваганович. Все-таки Елена Григорьевна — маленькая тележка, прицепленная к большому локомотиву. Так называемый, "комплимент от шеф-повара". Евгений Ваганович повел себя порядочно, предложив поделить все поровну. Таких благородных мужчин редко встретишь. Странно, что Елена поступила с ним достаточно вероломно.

В тот момент, когда обсуждалось досудебное соглашение (кстати, мы были против того, чтобы это предавать огласке - все-таки это творческие люди, а не скандальные персоны), мы договорились вместе встретиться 4 июня, чтобы все подробно обсудить. Степаненко сначала согласилась, но за час до встречи написала, что у нее болит голова и она не сможет приехать. А потом мы узнаем, что за несколько дней до этого она уже подала иск в суд, но не говорила об этом. Причем в качества адреса направления корреспонденции она указала ту квартиру, где она проживает, а не реальный адрес Евгения Вагановича. Возможно, она рассчитывала, что Петросян не узнает об этом этом иске и ей удастся по-тихому все поделить.

Адвокат Михаил ЖоринФото: СОЦСЕТИ

- Евгений Ваганович хочет сохранить с ней хорошие отношения?

- Конечно. Весь репертуар, с которым она выступает, это же Петросян ей написал. Он и дальше хотел ей помогать. Для чего было обострять ситуацию — мы так и не поняли.

- А Елена как-то объясняет, почему она хочет больше половины имущества?

- Ее позиция: «Ты-мужчина, ты должен мне все оставить, взять зубную щетку и уйти!». Евгений Ваганович ей говорит: «Послушайте, Елена Григорьевна, мы взрослые люди, половина имущества — это достаточно большие деньги!»

Им придется поделить много предметов антиквариата. Елена считает, что все должно отойти ей. Хотя именно Евгений Ваганович - коллекционер. На мой взгляд, Степанеко специально привлекает внимание, чтобы напомнить людям о себе.

- Большая сумма на кону?

- Экспертная оценка имущества пока не проводилась, но это очень крупная сумма.

- Правда, что они будут делить 10 квартир?

- Детали не буду говорить, но вы близки к истине. Имущество очень приличное. Получив половину, Степаненко может не работать до конца своих дней и чувствовать себя очень комфортно. Но она почему-то хочет забрать большую часть. Почему? Это лучше спросить у нее.

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Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно бы помещать в энциклопедию под словом «Идеальная пара». Они всегда так трогательно отзывались друг о друге на людях, рассказывали о забавных перепалках в семье, что казалось, у них точно не может быть конфликтов. Однако, сегодня, 3 августа 2018 года Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе имущества между ней и ее супругов. Женщина заявила, что претендует на 80% нажитого в браке, а на минуточку, совместное имущество известной семьи составило 1,5 миллиарда рублей. Так, что же произошло? Что стало причиной развода? «Комсомолка» решила вспомнить всех главных женщин ведущего «Кривого зеркала», чтобы понять, почему в свое время юморист принимал решение расстаться с ними (подробности)

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Развод Петросяна со Степаненко прокомментировала Роза Сябитова: Они все равно останутся родными людьми

Два уважаемых человека приняли решение… я думаю, что, когда люди разводятся… когда очень долго живут вместе, дети, внуки, совместно нажитое имущество, только определенные такие сложные обстоятельства могут мотивировать разойтись. Потому что по-любому, ну, так скажем, не то чтоб невыгодно ни одной стороне… ну, люди привыкли коротать вместе старость…(подробности)