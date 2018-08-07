Проститься с убитым в Африке российским журналистом Орханом Джемалем пришли около тысячи человек

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-07T16:19:59+03:00

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Во вторник на московских и подмосковных кладбищах хоронят российских журналистов, которые 30 июля погибли в Центрально-африканской республике. Журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты неизвестными в окрестностях города Сибю.

Церемонию прощания с Орханом Джемалем и поминальную мусульманскую молитву провели в Московской соборной мечети. К 13.00 площадь перед главным входом была плотно заполнена людьми. На вскидку - не меньше тысячи человек. Попрощаться с журналистом пришли не только мусульмане. В толпе модно было разглядеть довольно много славян, в том числе и женщин.

Проститься с Орханом Джемалем пришли около тысячи человекФото: Александр РОГОЗА

Перед поминальной молитвой выступили друзья и близкие Орхана. Политолог Максим Шевченко знал Джемаля-младшего много лет, они крепко дружили. (Отец погибшего журналиста - известный общественный деятель Гейдар Джемаль, скончался от рака в 2016-м, - Авт.)

- Орхан был героическим человеком, - сказал Шевченко. - Вся его жизнь - это была борьба. Он был во многих горячих точках, свидетельствовал о человеческом зле и добре, храбрости и трусости.

Один из друзей вспомнил, что обсуждал с Орханом его грядущую поездку в ЦАР. И просил не рисковать.

- Его мужество было порой безрассудным. Как в эту роковую поездку. Я был против. Но он никого не слушал. И мне очень жаль, что не нашлись люди, которые уговорили бы его: останься, не едь, ты нужен нам живым...

Мансур, сын Орхана Джемаля и журналистки Ирины ГордиенкоФото: Александр РОГОЗА

Напомним, сообщалось, что в ЦАР журналисты поехали для съемок расследования по частным военным компаниям. Предполагают, что россияне могли стать жертвами одной из местных группировок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Свое расследование ведет и Центрально-африканская полиция.

Среди стоящих у микрофона мужчин оказался подросток - мальчик лет тринадцати. Мансур, сын Орхана Джемаля и журналистки Ирины Гордиенко. Взрослые время от времени подходили, чтобы поддержать парня, жали руку, хлопали по плечу. Спросили - не хочет ли он выступить. Мальчик уверенно подошёл к микрофону. И сказал совсем не детское.

- Я горжусь своим отцом, - твердым голосом начал Мансур. - Если бы таких людей в мире было хоть немного больше, наш мир был бы намного лучше. Я постараюсь вырасти и стать таким же великим, как мой отец. Я благодарен, что столько людей пришли сегодня проститься с ним.

Орхана Джемаля сегодня похоронят в мусульманской части Хованского кладбища. Александр Расторгуев упокоился на Троекуровском кладбище. Кирилла Радченко похоронили в Подмосковье - на Булатниковском кладбище в окрестностях Видного.

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