Подруга Немцова и любовница мужа Ани Лорак стали финалистками конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-08T16:27:17+03:00

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Киев запасается попкорном в предвкушении самой пикантной битвы королев красоты за последние годы. Сразу две героини громких секс-скандалов стали финалистками конкурса «Мисс Украина Вселенная 2018». Первая — 25-летняя модель Анна Дурицкая, в 2015 году оказавшаяся свидетельницей убийства российского политика Бориса Немцова в центре Москвы. Известно, что Дурицкую и Немцова связывали отнюдь не платонические отношения, и сразу после смерти возлюбленного девушка поспешила уехать в Киев. Вторая — 26-летняя Яна Беляева, известная киевская тусовщица: именно ее несколько дней назад сфотографировали в караоке-клубе в объятиях турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу - мужа певицы Ани Лорак.

Финал конкурса «Мисс Украина Вселенная - 2018» пройдёт 14 августа в Киеве в «Fairmont Grand Hotel», и, судя по всему, рейтинги у шоу будут зашкаливать. Кроме двух вышеупомянутых девушек с пониженной социальной ответственностью за корону королевы красоты Незалежной поборются еще и финалистки популярного телешоу «Холостяк» Алена Лесик и Галина Присташ.

25-летняя Анна Дурицкая вернулась в Киев в 2015 году сразу после убийства Бориса Немцова. Фото: Facebook.

Как сообщает Алена Дурицкая в своей анкете участницы конкурса, она занимается благотворительностью и помогает школе-интернату в родом городе Белая Церковь. Себя модель описывает как спокойную, доброжелательную и элегантную девушку. На вопрос, который задавался всем претенденткам на корону - «Что такое, по-вашему, любовь?», Дурицкая отвечает: «чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ - это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь».

Себя Дурицкая описывает как спокойную, доброжелательную и элегантную девушку. Фото: Facebook.

Разлучница семьи Ани Лорак, киевлянка Яна Беляева ответила на это «домашнее задание» не менее романтичной фразой:

- Любовь – самое главное, что есть в нашей жизни. Но самое важное – любовь к своим родным и близким, - заявила она.

Разлучница семьи Ани Лорак, киевлянка Яна Беляева тоже верит в любовь. Фото: Facebook.

Официально Яна Беляева зарабатывает на жизнь продажей брендовых вещей, а в свободное от торговли время занимается модельным бизнесом и посещением светских тусовок. О том, что она вышла в финал конкурса красоты, девушка сообщила на своей странице в Facebook:

- Ну что ребят , интрига окончена. Я финалистка главного конкурса Украины «Мисс Украина - Вселенная 2018». Буду представлять наш родной город Киев.

Как уверяют украинские СМИ, Яна сделала несколько пластических операций на деньги мужа певицы Мурата Налчаджиоглу. Фото: Facebook.

Напомним, после того, как папарацци сфотографировали мужа Ани Лорак в караоке-клубе вместе с Яной Беляевой, украинские таблоиды выяснили: свиданиями в ресторанах дело не ограничивалось. Мурат снимал для девушки квартиру, причем на деньги своей жены – ведь весь его бизнес построен на средства Лорак. Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций.

Беляева зарабатывает на жизнь продажей брендовых вещей, в свободное от торговли время занимаясь модельным бизнесом и посещением светских тусовок. Фото: Facebook.

Сама Ани Лорак хранит молчание и никак не комментирует скандал, разгоревшийся вокруг ее супруга. Исполнительница сделала перерыв в работе и вместе с семилетней дочкой Софией улетела отдыхать в Израиль.